Олег Меньшиков назвал фильм «Пророк» неожиданным, но прекрасным

Актер, народный артист России Олег Меньшиков оценил фильм Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина», назвав его неожиданным вариантом байопика. Об этом Меньшиков рассказал в соцсетях.

По словам артиста, лента «имеет полное право на существование».

«Все работы... прекрасны в рамках поставленных режиссером и продюсером задач, все идеально», - считает актер.

Вместе с тем Меньшиков указал, что ему всегда «чего-то не хватает» в картинах о гениальных людях, в подобных фильмах не показывают, «в чем они были другие».

«Они проживали жизнь... и бунтари, и одиночки, и что угодно, но они же были другими людьми! Вот этот секрет "иначе", мне кажется, он до сих пор не раскрыт», - поделился артист.

Ранее фильм «Пророк. История Александра Пушкина» вышел в российский кинопрокат. Картина по жанру близка к мюзиклу, пишет 360.ru. Главную роль в ней сыграл актер Юра Борисов.

