«Нравится музыка, вино и праздник»: Гоша Куценко рассказал о своем творчестве

Артист, родившийся в Запорожье, признался, что у него была возможность уехать из России после начала специальной военной операции, но он назвал подобный поступок безрассудным. Куценко помогал нуждающимся и посещал госпитали с раненными. Военные события оказывают большое психологическое давление на артистов.

Первый российский сериал для стримингового сервиса Netflix «Анна К» смонтирован, но его решили не продавать России, сообщил в интервью НСН актер театра и кино Гоша Куценко.

Летом 2021 года стартовали съемки первого российского сериала Netflix «Анна К». Гоша Куценко сыграл в нем Степана Облонского, Светлана Ходченкова Анну Каренину, а Федор Бондарчук - Алексея Каренина. Над сериалом работали продюсеры «Эпидемии» и «Чернобыля» Валерий Федорович и Евгений Никишов.



«Насколько я знаю, сериал смонтирован, но Netflix не продал нам его. Мы были первые, кому они заказали сериал, потом было еще несколько сериалов, которые Netflix нам продал, они вышли или выходят, а "Анну К" они не отдали. Она смонтирована, по-моему не до конца, и ждет своего часа», - сказал Куценко.