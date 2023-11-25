«Нравится музыка, вино и праздник»: Гоша Куценко рассказал о своем творчестве
Гоша Куценко обижается на «эфирный» запрет Первого канала6 но не испытывает творческого голода.
По словам заслуженного артиста России Гоши Куценко, он исчез из эфира главного канала страны после из-за бойкота, вызванного рядом отказов от участия в крупных проектах. Об этом артист рассказал в эфире передачи «Специальный гость».
Артист, родившийся в Запорожье, признался, что у него была возможность уехать из России после начала специальной военной операции, но он назвал подобный поступок безрассудным. Куценко помогал нуждающимся и посещал госпитали с раненными. Военные события оказывают большое психологическое давление на артистов.
Первый российский сериал для стримингового сервиса Netflix «Анна К» смонтирован, но его решили не продавать России, сообщил в интервью НСН актер театра и кино Гоша Куценко.
Летом 2021 года стартовали съемки первого российского сериала Netflix «Анна К». Гоша Куценко сыграл в нем Степана Облонского, Светлана Ходченкова Анну Каренину, а Федор Бондарчук - Алексея Каренина. Над сериалом работали продюсеры «Эпидемии» и «Чернобыля» Валерий Федорович и Евгений Никишов.
«Насколько я знаю, сериал смонтирован, но Netflix не продал нам его. Мы были первые, кому они заказали сериал, потом было еще несколько сериалов, которые Netflix нам продал, они вышли или выходят, а "Анну К" они не отдали. Она смонтирована, по-моему не до конца, и ждет своего часа», - сказал Куценко.
По его словам, съемки были «крутыми», а сам сериал получился очень красивым и актуальным.
Гоша Куценко рассказывал «Культурному гиду НСН», что его группе «ГК» уже около 15 лет, и она специализируется на саундтреках, а также вспомнил встречу с Квентином Тарантино.
«"ГК" - это я, Гоша Куценко. Была "Баранина-97", потом я играл с ребятами из Новосибирска, я уже лет 15 занимаюсь этим и, мне кажется, из драматических актеров я, пожалуй, один такой. Мы 15 лет уже вместе и написали уже кучу музыки для кино, основное занятие группы «ГК» - мы пишем саундтреки к картинам... Музыка, наверное, стоит у меня между театром и кино, не дает им ссориться между собой, музыка знает, что я ее люблю больше всего. Я несколько картин снял из-за песен: написал какую-то песню, она зашла, музыка и текст удался, ее хорошо принимает народ, и я придумал сценарий. Кстати, так Тарантино пару своих картин придумал: сначала ему нравилась музыка, а потом она взрывала воображение и рождала киноповесть, "Kill Bill" он так придумал. Он мне сам это рассказывал на ММКФ лет 10 назад, я еще подумал – круто, кумир, а живет по таким же законам», - сказал Куценко.
Актер также объяснил, почему не стал заниматься только музыкой.
«Я панк, мне всегда нравилась музыка, вино рекой и праздник. Если бы у меня был рокерский голос, панк-голос, я бы занимался только музыкой, но у меня актерский голос, баритон, и я в рок особо не погружаюсь. Рок есть рок, я вырос на роке, я дитя 1970-х, я вырос на "new wave", на вечной электронике, на "Yello", на настоящей музыке», – пояснил он.
Спектакли с Гошей Куценко «Ladies' Night» и «Скамейка» регулярно собирают аншлаги в Москве и других городах. Он рассказал об их будущем, а также пригласил всех на «Трактирщицу».
«Есть и молодой состав "Ladies' Night", шикарно играет молодежь, но наш "Ladies' Night" еще смешнее, потому что мы же играем людей, которые начинают заниматься стриптизом в жизненном тупике. Сейчас мы уже в возрасте и, когда начинаем рвать и метать, то это трогательно и очень уязвимо», – отметил актер.
Он также раскрыл подробности своих новых фильмов и телепроектов.
«У меня есть социальный проект, "Скорая помощь" на канале НТВ, сейчас будем снимать седьмой сезон, я посвящаю его врачам и своему скоропостижно ушедшему другу Мише Хлебородову, это режиссер "Параграфа 78" и, кстати, очень хороший "электронщик". Также снимаюсь в картине "Гусар-2" с Гариком Харламовым, другом своим, год мы уже ковыряемся, это будет сериал, но такой киносериал, мы прямо кино из этого делаем. Я играю альтер эго, плохого героя, я плохой англичанин, причем я играю на английском полроли, я в ужасе, страдаю и скучаю по русскому языку. Зато, когда у меня на русском тексты, я блистательно с ними справляюсь. Сам снимаю кино, снял пилот сериала комедийного про театр», - сообщил заслуженный артист России.
Ранее Президент РФ Владимир Путин наградил заслуженного артиста РФ, актера театра и кино Гошу Куценко орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
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