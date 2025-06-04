СК возбудил дело о похищении блогера на Ярославском вокзале
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту инцидента с блогером Арегом Щепихиным на Ярославском вокзале в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По данным агентства, дело возбуждено по статьям о похищении человека и превышении полномочий. Ранее Следственный комитет получил материалы проверки из органов дознания, однако конкретные статьи не назывались.
3 июня в интернете появились видеозаписи, на которых группа неизвестных в здании вокзала силой удерживает Щепихина, тащит его за руки и ноги, а затем помещает в багажник автомобиля с мигалкой и номерами АМР.
МВД сообщило о задержании шести человек, причастных к этому инциденту, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru