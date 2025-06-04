СК возбудил дело о похищении блогера на Ярославском вокзале

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту инцидента с блогером Арегом Щепихиным на Ярославском вокзале в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, дело возбуждено по статьям о похищении человека и превышении полномочий. Ранее Следственный комитет получил материалы проверки из органов дознания, однако конкретные статьи не назывались.

В МВД заявили о проверке в отношении блогера Щепихина

3 июня в интернете появились видеозаписи, на которых группа неизвестных в здании вокзала силой удерживает Щепихина, тащит его за руки и ноги, а затем помещает в багажник автомобиля с мигалкой и номерами АМР.

МВД сообщило о задержании шести человек, причастных к этому инциденту, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:БлогерПохищениеУголовное Дело

Горячие новости

Все новости

партнеры