СК возбудил дело о похищении блогера на Ярославском вокзале

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту инцидента с блогером Арегом Щепихиным на Ярославском вокзале в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, дело возбуждено по статьям о похищении человека и превышении полномочий. Ранее Следственный комитет получил материалы проверки из органов дознания, однако конкретные статьи не назывались.