«Они не отдали!»: Гоша Куценко рассказал о судьбе сериала Netflix «Анна К»

Первый российский сериал для стримингового сервиса Netflix «Анна К» смонтирован, но его решили не продавать России, сообщил в интервью НСН актер театра и кино Гоша Куценко.

Летом 2021 года стартовали съемки первого российского сериала Netflix «Анна К». Гоша Куценко сыграл в нем Степана Облонского, Светлана Ходченкова Анну Каренину, а Федор Бондарчук - Алексея Каренина. Над сериалом работали продюсеры «Эпидемии» и «Чернобыля» Валерий Федорович и Евгений Никишов.