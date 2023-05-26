«Они не отдали!»: Гоша Куценко рассказал о судьбе сериала Netflix «Анна К»
Сериал сняли очень талантливо, он получился крутым, красивым и актуальным, и почти смонтирован, сказал в эфире НСН исполнитель роли Степана Облонского.
Первый российский сериал для стримингового сервиса Netflix «Анна К» смонтирован, но его решили не продавать России, сообщил в интервью НСН актер театра и кино Гоша Куценко.
Летом 2021 года стартовали съемки первого российского сериала Netflix «Анна К». Гоша Куценко сыграл в нем Степана Облонского, Светлана Ходченкова Анну Каренину, а Федор Бондарчук - Алексея Каренина. Над сериалом работали продюсеры «Эпидемии» и «Чернобыля» Валерий Федорович и Евгений Никишов.
«Насколько я знаю, сериал смонтирован, но Netflix не продал нам его. Мы были первые, кому они заказали сериал, потом было еще несколько сериалов, которые Netflix нам продал, они вышли или выходят, а "Анну К" они не отдали. Она смонтирована, по-моему не до конца, и ждет своего часа», - сказал Куценко.
По его словам, съемки были «крутыми», а сам сериал получился очень красивым и актуальным.
«Это было очень круто. Это крутой сценарий, Толстой еще раз доказал, что он классик, а классика, конечно, переобувается во все образы. Пересказанная история Анны Карениной в наше время оказалась актуальна, красива и очень талантливо сделана. Даст Бог, поживем-увидим, может, когда-нибудь мы расскажем нашу русскую историю всему миру, это будет интересно», - заключил собеседник НСН.
Ранее Гоша Куценко рассказывал «Культурному гиду НСН» о своих новых работах в кино и театре, а также о музыкальной группе «ГК», лидером которой он является.
Осенью 2021 года стало известно, что Netflix заказал второй после «Анны К» российский сериал с участием Александра Петрова. В мае 2022 года Netflix ушел из России, всех российских пользователей отключили от сервиса. Вместе с тем, на днях стало известно, что детективный триллер «Пропавшая без вести», продюсерами которого являются Тимур Бекмамбетов и компания Bazelevs, лидирует в топе Netflix, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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