Куценко похвалил участников конкурса «Молодые ветра» за актуальность песен

«Я считаю, что это очень хорошо, правильно и шикарно, я бы с удовольствием слушал из телека и на радиостанциях молодые голоса. Кто талантлив и любит свое дело, тот удержится в седле и выдержит любую конкуренцию, если верит в свой талант. Также у нас в актерстве было и есть. Я за молодежь, они чувствуют актуальность своего присутствия о Земле и говорят об этом. Мы ведь уже говорим о другом, о воспоминаниях, как было раньше и неизвестно, что будет дальше, а они поют о сегодняшнем дне. У них другой гормональный фон, это нормально, я тоже таким был, у меня дети такие растут, класс, все должны высказываться, а если песней, то вообще шикарно», - сказал Куценко.

Он отметил, что регулярно слушает молодых поп-исполнителей и похвалил рэперов, высказав мнение, что музыка и насилие несовместимы.

«Я за рэп, молодцы, что пишут, даже, если это немного коряво. Рэперы все трезвые, потому что иначе не выговоришь слова, а ЗОЖ это тоже хорошо. Правда, мне не очень нравится, когда сильно ругаются. Музыка и юмор совместимы, а музыка и насилие с грубостью, мне кажется, нет», - признался актер.

По словам Куценко, раньше актерам и музыкантом было сложно пробиться, а сейчас в этом помогают различные платформы.