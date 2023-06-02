Куценко похвалил участников конкурса «Молодые ветра» за актуальность песен
Вера в свой талант позволит удержаться в седле и выиграть любую конкуренцию, сказал в эфире НСН Гоша Куценко, призвав молодежь не мешать музыку с матом.
Заслуженный артист России, актер театра и кино Гоша Куценко в интервью НСН дал советы участникам музыкального конкурса «Молодые Ветра».
Всероссийский конкурс для молодых исполнителей «Молодые Ветра» стартовал 3 апреля и собрал уже более 3500 заявок из разных регионов России и других стран. Победители конкурса выступят на «Главном Приключении Года», попадут в ротацию «НАШЕго Радио», запишут виниловую пластинку и отправятся в гастрольный тур.
«Я считаю, что это очень хорошо, правильно и шикарно, я бы с удовольствием слушал из телека и на радиостанциях молодые голоса. Кто талантлив и любит свое дело, тот удержится в седле и выдержит любую конкуренцию, если верит в свой талант. Также у нас в актерстве было и есть. Я за молодежь, они чувствуют актуальность своего присутствия о Земле и говорят об этом. Мы ведь уже говорим о другом, о воспоминаниях, как было раньше и неизвестно, что будет дальше, а они поют о сегодняшнем дне. У них другой гормональный фон, это нормально, я тоже таким был, у меня дети такие растут, класс, все должны высказываться, а если песней, то вообще шикарно», - сказал Куценко.
Он отметил, что регулярно слушает молодых поп-исполнителей и похвалил рэперов, высказав мнение, что музыка и насилие несовместимы.
«Я за рэп, молодцы, что пишут, даже, если это немного коряво. Рэперы все трезвые, потому что иначе не выговоришь слова, а ЗОЖ это тоже хорошо. Правда, мне не очень нравится, когда сильно ругаются. Музыка и юмор совместимы, а музыка и насилие с грубостью, мне кажется, нет», - признался актер.
По словам Куценко, раньше актерам и музыкантом было сложно пробиться, а сейчас в этом помогают различные платформы.
«Я считаю, что у музыкантов сейчас более простые времена, есть интернет, а в наше время к актерам было "не зашагнуть", да и с музыкой было непросто. Во времена СССР и в начале новой России было сложно, не было никаких платформ. Сегодня платформы дали хлеб и работу и молодежи, и нам. Технологии продлевают жизнь не только в буквальном смысле, но и в творческом», - заключил собеседник НСН.
Принять участие в конкурсе «Молодые Ветра» могут исполнители любого жанра в возрасте от 18 до 35 лет, это могут быть и самостоятельные артисты, и целые коллективы. Прием заявок продлится до 15 июня включительно.
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