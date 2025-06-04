Депутат попросил проверить слова блогера Щепихина на предмет экстремизма

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев направил запрос в МВД с просьбой проверить высказывания блогера Арега Щепихина на предмет экстремизма и разжигания межнациональной розни. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Накануне в ряде Telegram-каналов появилось видео, на котором мужчина в штатском задерживает Щепихина на Ярославском вокзале, после чего, по утверждениям очевидцев, его насильно посадили в багажник автомобиля с мигалкой и спецномерами.