Депутат попросил проверить слова блогера Щепихина на предмет экстремизма
Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев направил запрос в МВД с просьбой проверить высказывания блогера Арега Щепихина на предмет экстремизма и разжигания межнациональной розни. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Накануне в ряде Telegram-каналов появилось видео, на котором мужчина в штатском задерживает Щепихина на Ярославском вокзале, после чего, по утверждениям очевидцев, его насильно посадили в багажник автомобиля с мигалкой и спецномерами.
Позже машину остановили на Киевском шоссе, однако блогера там не обнаружили. Полиция задержала шестерых участников инцидента, но вскоре их отпустили. Следственный комитет возбудил уголовное дело по этому факту.
Сам Щепихин заявил, что его вывезли за город и допрашивали о связях с Украиной и оппозицией. МВД начало проверку в отношении блогера из-за размещенных им в соцсетях провокационных роликов, касающихся жителей Чеченской Республики, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru