В Госдуме отвергли идею запрета пауэрбанков в самолетах после инцидента

На борту рейса «Санкт-Петербург — Якутск» произошел инцидент с пауэрбанком — устройство задымилось и взорвалось, в результате чего пассажирка получила ожоги. На фоне этого зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что считает излишним вводить дополнительные запреты на перевозку портативных аккумуляторов в самолетах.

По словам депутата, существующих правил авиакомпаний достаточно, если их строго соблюдать. Он отметил, что перевозка литий-ионных устройств (включая пауэрбанки, зарядки и электронику) уже регулируется: их запрещено сдавать в багаж, а требования к мощности и упаковке различаются у перевозчиков.