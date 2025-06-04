В Госдуме отвергли идею запрета пауэрбанков в самолетах после инцидента
На борту рейса «Санкт-Петербург — Якутск» произошел инцидент с пауэрбанком — устройство задымилось и взорвалось, в результате чего пассажирка получила ожоги. На фоне этого зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что считает излишним вводить дополнительные запреты на перевозку портативных аккумуляторов в самолетах.
По словам депутата, существующих правил авиакомпаний достаточно, если их строго соблюдать. Он отметил, что перевозка литий-ионных устройств (включая пауэрбанки, зарядки и электронику) уже регулируется: их запрещено сдавать в багаж, а требования к мощности и упаковке различаются у перевозчиков.
Федяев привел личный пример, когда ему пришлось переложить детские игрушки с аккумуляторами из багажа в ручную кладь. Особое внимание депутат уделил вопросу транспортировки инвалидных колясок с несъемными аккумуляторами. Он предложил унифицировать правила для авиакомпаний, чтобы избежать сложностей для людей с ограниченными возможностями, которые могут столкнуться с разными требованиями перевозчиков.
Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Радиоточкой НСН объяснил, что пауэрбанк на борту рейса «Санкт-Петербург — Якутск», вероятнее всего, было поврежден, так как задымление происходит, когда внешний аккумулятор пауэрбанка изношен или поврежден при падении.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru