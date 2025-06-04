Бывший евродепутат обвинил власти Латвии в притеснении русскоговорящих

Мамыкин подчеркнул, что дискриминация русскоговорящих достигла законодательного уровня — после начала спецоперации России на Украине власти Латвии приняли решения о сносе памятников советским воинам, а также проводят памятные мероприятия в честь военных преступников из войск СС.

Бывший евродепутат отметил, что многие русскоязычные жители страны уже уехали в Россию или планируют эмигрировать, поскольку государственная политика направлена на культивирование враждебного отношения к ним и на продвижение идеологии, близкой к нацистским законам, передает «Радиоточка НСН».

