Бывший евродепутат обвинил власти Латвии в притеснении русскоговорящих

Бывший депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин в интервью «Известиям» заявил, что латвийские власти занимаются реабилитацией нацистских преступников и систематически ограничивают права русскоговорящего населения.

По его словам, за использование русского языка в общественных местах, например, в рижском трамвае, можно получить административный штраф. Также власти Латвии запретили выкрикивать лозунги на русском даже на согласованных митингах.

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Мамыкин подчеркнул, что дискриминация русскоговорящих достигла законодательного уровня — после начала спецоперации России на Украине власти Латвии приняли решения о сносе памятников советским воинам, а также проводят памятные мероприятия в честь военных преступников из войск СС.

Бывший евродепутат отметил, что многие русскоязычные жители страны уже уехали в Россию или планируют эмигрировать, поскольку государственная политика направлена на культивирование враждебного отношения к ним и на продвижение идеологии, близкой к нацистским законам, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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