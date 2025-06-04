В Госдуме призвали НАТО отказаться от планов по Балтике и Черному морю
Планы НАТО превратить Балтийское и Черное моря в «внутренние озера» альянса бесперспективны и нереалистичны, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в комментарии «Газете.Ru».
По его мнению, такие намерения не имеют под собой практической основы на фоне мощной инфраструктуры ВМФ России, включая базы и морскую авиацию с гиперзвуковым вооружением.
Депутат также высказал мнение, что недавние заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте о заинтересованности альянса в этих регионах носят скорее демонстративный характер.
Он предположил, что Рютте пытается создать имидж «ястреба», активно продвигая агрессивную риторику, хотя реальных шагов в этом направлении альянс не предпринимает, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru