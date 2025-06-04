В Госдуме призвали НАТО отказаться от планов по Балтике и Черному морю

Планы НАТО превратить Балтийское и Черное моря в «внутренние озера» альянса бесперспективны и нереалистичны, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в комментарии «Газете.Ru».

По его мнению, такие намерения не имеют под собой практической основы на фоне мощной инфраструктуры ВМФ России, включая базы и морскую авиацию с гиперзвуковым вооружением.