Разливной квас в жару может быть опасен при нарушении хранения
И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала «Известиям», что при покупке разливного кваса важно соблюдать санитарные нормы и температурный режим, чтобы избежать проблем со здоровьем. По ее словам, квас из бочек под давлением считается безопаснее, чем напиток из привозных емкостей, где чаще нарушаются условия хранения.
Лялина отметила, что основная опасность заключается в попадании опасных микроорганизмов из грязных емкостей, кранов или рук продавца. Нередки случаи, когда продавцы не используют перчатки, а торговые точки не соблюдают санитарные требования. Помимо этого, при хранении кваса при температуре выше +12 градусов бактерии размножаются, что повышает риск пищевого отравления.
Эксперт также подчеркнула важность наличия лицензии и документов на товар, а также правильного оформления торговой точки: чистота, санитарная одежда персонала, наличие холодильников и информации о дате розлива и сроке годности должны быть обязательными признаками надежной точки продажи.
Лялина посоветовала обращать внимание на запах и вкус напитка — свежий квас имеет легкую кислинку и освежающий вкус, а посторонние запахи и резкость могут указывать на порчу. Некачественный квас может вызывать симптомы отравления, которые проявляются в течение нескольких часов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru