Разливной квас в жару может быть опасен при нарушении хранения

И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала «Известиям», что при покупке разливного кваса важно соблюдать санитарные нормы и температурный режим, чтобы избежать проблем со здоровьем. По ее словам, квас из бочек под давлением считается безопаснее, чем напиток из привозных емкостей, где чаще нарушаются условия хранения.

Лялина отметила, что основная опасность заключается в попадании опасных микроорганизмов из грязных емкостей, кранов или рук продавца. Нередки случаи, когда продавцы не используют перчатки, а торговые точки не соблюдают санитарные требования. Помимо этого, при хранении кваса при температуре выше +12 градусов бактерии размножаются, что повышает риск пищевого отравления.