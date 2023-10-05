Владимир Путин наградил актера Гошу Куценко орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Президент РФ Владимир Путин наградил Заслуженного артиста РФ, актера театра и кино Гошу Куценко орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Татьяна Доронина награждена орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Такой же награды удостоена и Народная артистка РФ, актриса РАМТ Татьяна Шатилова.

Как отмечается в президентском указе, оба актера отмечены за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

Ранее Гоша Куценко рассказал, как перенес COVID-19, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Илья Питалев
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