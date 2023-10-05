Владимир Путин наградил актера Гошу Куценко орденом «За заслуги в культуре и искусстве»
Президент РФ Владимир Путин наградил Заслуженного артиста РФ, актера театра и кино Гошу Куценко орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
Такой же награды удостоена и Народная артистка РФ, актриса РАМТ Татьяна Шатилова.
Как отмечается в президентском указе, оба актера отмечены за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность.
Ранее Гоша Куценко рассказал, как перенес COVID-19, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru