«Рок, душа и страшное оружие»: Культурный гид страны от Гоши Куценко

1

«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий последних весенних выходных.

Культурным гидом НСН сегодня выступил Заслуженный артист России, актер театра и кино Гоша Куценко, являющийся также лидером группы «ГК».

***

В Москве в выходные пройдет сразу несколько праздничных концертов. Найк Борзов (26 мая, «16 тонн») и Гоша Куценко (26 мая, «Градский Холл») отметят на сцене Дни Рождения. «Мураками» представит акустическую программу «Adios!» (27 мая, Magnus Locus), «Мастер» (26 мая, Izvestia Hall) порадует металлистов, а «Бахыт Компот» (26 мая, «Рюмочная Зюзино») - любителей женщин и поэзии.

Валерий Сюткин даст сразу два концерта в двух столицах, в Питере также выступят «Кирпичи» и CrossroadZ, Вячеслав Бутусов привезет «Орден Славы» в Псков, «Йорш» порадует панков в Уфе, а «План Ломоносова» - в Курске и Воронеже. «Ария» выступит в Тюмени, Lumen – в Калининграде, а The Hatters – в Екатеринбурге.

Ну а Гоша Куценко рассказал НСН, как в пятницу отметит «55 плюс 1».

«Я ненавижу название "творческий вечер", но это будет вечером и там будет творчество. Я буду вспоминать что-то о жизни, делиться своими прекрасными ощущениями и буду петь песни, которые писал для кино, но которые никогда не звучали на радио. Я их очень люблю, это для меня больше, чем песни, это состояние моей души. Если театр и кино это моя профессиональная работа, то музыка это такое безответственное пространство. Я всегда любил это слово "любитель". Например, в театре есть профессионалы с образованием, а есть любительские театры, и мне нравятся всегда любители, потому что они делают это с любовью. Профессиональный спектакль отличается от любительского тем, что они могут быть оба очень успешные и талантливые, но профессиональный становится все лучше и лучше, а любительский нестабилен – может быть гениальный, а может быть слабый. Наверное, это относится к моему вокальному творчеству, хотя у меня есть вокальное образование, я играл в двух громких мюзиклах – "Метро" и "Пола Негри". Во мне звучит музыка, и я буду говорить об этом со сцены. Я буду стремиться к гармоничному сочетанию "белой речи" и песен», - отметил актер.

Куценко также рассказал, что его группе «ГК» уже около 15 лет, и она специализируется на саундтреках, а также вспомнил встречу с Квентином Тарантино.

«"ГК" - это я, Гоша Куценко. Была "Баранина-97", потом я играл с ребятами из Новосибирска, я уже лет 15 занимаюсь этим и, мне кажется, из драматических актеров я, пожалуй, один такой. Мы 15 лет уже вместе и написали уже кучу музыки для кино, основное занятие группы «ГК» - мы пишем саундтреки к картинам. Ну и я ловлю какие-то мелодийные эпизоды хорошие и делаю из них песни, продюсирую, пишу тексты, с музыкой вожусь, мне это доставляет удовольствие. Музыка, наверное, стоит у меня между театром и кино, не дает им ссориться между собой, музыка знает, что я ее люблю больше всего. Я несколько картин снял из-за песен: написал какую-то песню, она зашла, музыка и текст удался, ее хорошо принимает народ, и я придумал сценарий. Кстати, так Тарантино пару своих картин придумал: сначала ему нравилась музыка, а потом она взрывала воображение и рождала киноповесть, "Kill Bill" он так придумал. Он мне сам это рассказывал на ММКФ лет 10 назад, я еще подумал – круто, кумир, а живет по таким же законам», - сказал Куценко.

Он объяснил, почему не стал рок-музыкантом, и похвалил Мари Краймбрери со Звонким.

«Мне многие говорят: брось, ты достаточно серьезный человек, но артист это ребенок, иногда взрослый ребенок, с характером, капризный, умный или глупый, но актерство не подразумевает сидение на берегу реки и ожидание, что мимо тебя проплывет что-то прагматичное, это не бизнес, а порыв души. Я панк, мне всегда нравилась музыка, вино рекой и праздник. Если бы у меня был рокерский голос, панк-голос, я бы занимался только музыкой, но у меня актерский голос, баритон и я в рок особо не погружаюсь. Рок есть рок, я вырос на роке, я дитя 1970-х, я вырос на "new wave", на вечной электронике, на "Yello", на настоящей музыке. Я дружу со студией "Velvet" и наблюдаю за их творчеством – и Ёлка, и Звонкий и Мари Краймбрери – это хорошая современная поп-музыка, не назову ее попсой, я учусь у них, как они обходятся со словом, Мари, Андрей Звонкий, - мне очень нравится, что они пишут», - признался артист.

