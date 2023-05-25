«Рок, душа и страшное оружие»: Культурный гид страны от Гоши Куценко
Гоша Куценко рассказал в эфире НСН о своей группе, новых фильмах и встрече с Тарантино, раскрыл секрет популярности «Ladies' Night» и объяснил, почему не стал рок-музыкантом.
Музыка: Тарантино и панк-голос
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий последних весенних выходных.
Культурным гидом НСН сегодня выступил Заслуженный артист России, актер театра и кино Гоша Куценко, являющийся также лидером группы «ГК».
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В Москве в выходные пройдет сразу несколько праздничных концертов. Найк Борзов (26 мая, «16 тонн») и Гоша Куценко (26 мая, «Градский Холл») отметят на сцене Дни Рождения. «Мураками» представит акустическую программу «Adios!» (27 мая, Magnus Locus), «Мастер» (26 мая, Izvestia Hall) порадует металлистов, а «Бахыт Компот» (26 мая, «Рюмочная Зюзино») - любителей женщин и поэзии.
Валерий Сюткин даст сразу два концерта в двух столицах, в Питере также выступят «Кирпичи» и CrossroadZ, Вячеслав Бутусов привезет «Орден Славы» в Псков, «Йорш» порадует панков в Уфе, а «План Ломоносова» - в Курске и Воронеже. «Ария» выступит в Тюмени, Lumen – в Калининграде, а The Hatters – в Екатеринбурге.
Ну а Гоша Куценко рассказал НСН, как в пятницу отметит «55 плюс 1».
«Я ненавижу название "творческий вечер", но это будет вечером и там будет творчество. Я буду вспоминать что-то о жизни, делиться своими прекрасными ощущениями и буду петь песни, которые писал для кино, но которые никогда не звучали на радио. Я их очень люблю, это для меня больше, чем песни, это состояние моей души. Если театр и кино это моя профессиональная работа, то музыка это такое безответственное пространство. Я всегда любил это слово "любитель". Например, в театре есть профессионалы с образованием, а есть любительские театры, и мне нравятся всегда любители, потому что они делают это с любовью. Профессиональный спектакль отличается от любительского тем, что они могут быть оба очень успешные и талантливые, но профессиональный становится все лучше и лучше, а любительский нестабилен – может быть гениальный, а может быть слабый. Наверное, это относится к моему вокальному творчеству, хотя у меня есть вокальное образование, я играл в двух громких мюзиклах – "Метро" и "Пола Негри". Во мне звучит музыка, и я буду говорить об этом со сцены. Я буду стремиться к гармоничному сочетанию "белой речи" и песен», - отметил актер.
Куценко также рассказал, что его группе «ГК» уже около 15 лет, и она специализируется на саундтреках, а также вспомнил встречу с Квентином Тарантино.
«"ГК" - это я, Гоша Куценко. Была "Баранина-97", потом я играл с ребятами из Новосибирска, я уже лет 15 занимаюсь этим и, мне кажется, из драматических актеров я, пожалуй, один такой. Мы 15 лет уже вместе и написали уже кучу музыки для кино, основное занятие группы «ГК» - мы пишем саундтреки к картинам. Ну и я ловлю какие-то мелодийные эпизоды хорошие и делаю из них песни, продюсирую, пишу тексты, с музыкой вожусь, мне это доставляет удовольствие. Музыка, наверное, стоит у меня между театром и кино, не дает им ссориться между собой, музыка знает, что я ее люблю больше всего. Я несколько картин снял из-за песен: написал какую-то песню, она зашла, музыка и текст удался, ее хорошо принимает народ, и я придумал сценарий. Кстати, так Тарантино пару своих картин придумал: сначала ему нравилась музыка, а потом она взрывала воображение и рождала киноповесть, "Kill Bill" он так придумал. Он мне сам это рассказывал на ММКФ лет 10 назад, я еще подумал – круто, кумир, а живет по таким же законам», - сказал Куценко.
Он объяснил, почему не стал рок-музыкантом, и похвалил Мари Краймбрери со Звонким.
«Мне многие говорят: брось, ты достаточно серьезный человек, но артист это ребенок, иногда взрослый ребенок, с характером, капризный, умный или глупый, но актерство не подразумевает сидение на берегу реки и ожидание, что мимо тебя проплывет что-то прагматичное, это не бизнес, а порыв души. Я панк, мне всегда нравилась музыка, вино рекой и праздник. Если бы у меня был рокерский голос, панк-голос, я бы занимался только музыкой, но у меня актерский голос, баритон и я в рок особо не погружаюсь. Рок есть рок, я вырос на роке, я дитя 1970-х, я вырос на "new wave", на вечной электронике, на "Yello", на настоящей музыке. Я дружу со студией "Velvet" и наблюдаю за их творчеством – и Ёлка, и Звонкий и Мари Краймбрери – это хорошая современная поп-музыка, не назову ее попсой, я учусь у них, как они обходятся со словом, Мари, Андрей Звонкий, - мне очень нравится, что они пишут», - признался артист.
Театр: «Трактирщица» и страшное оружие
В число самых популярных театральных постановок выходных, по версии «Kassir.ru», вошли спектакль «Муму» в Театре на Таганке, с которого стартует XVI Международный театральный фестиваль имени Чехова, а также «Невольницы» (на фото) в Театре Сатиры (режиссер Михаил Мокеев) и «Загадочное ночное убийство собаки» в «Современнике» (режиссер Егор Перегудов).
Театралы Петербурга идут в выходные на «Номер – 13», в Волгограде активно скупали билеты на «Страсти по Тилю», а в Калининграде – на «Любовь в квадрате».
Спектакли с Гошей Куценко «Ladies' Night» и «Скамейка» регулярно собирают аншлаги в Москве и других городах. Он рассказал об их будущем, а также пригласил всех на «Трактирщицу».
«Есть и молодой состав "Ladies' Night", шикарно играет молодежь, но наш "Ladies' Night" еще смешнее, потому что мы же играем людей, которые начинают заниматься стриптизом в жизненном тупике. Сейчас мы уже в возрасте и, когда начинаем рвать и метать, то это трогательно и очень уязвимо. Раньше мы выезжали на мужестве и красоте, а теперь на жалости и опыте. Жалость и опыт – это страшное оружие! "Скамейку" мы уже не играем, у нас остался один спектакль в Санкт-Петербурге, мы приняли решение с Ирой Апексимовой пока остановить наш бег. Мы 10 лет играем его, сыграли почти 250 спектаклей, и она решила поберечь меня, он сложен в исполнении. Но я играю сейчас еще один новый спектакль, с ним приехал с гастролей, это "Трактирщица" Гольдони. Они играют его с 2017 года, я ввелся в прошлом году, а сейчас расслабился и начал получать удовольствие. Смотрите нас, мы его играем и в Москве, "Трактирщица" с Анной Ардовой, Ильей Исаевым, Славой Разбегаевым, Гришей Сиятвиндой, Наташей Щукиной, Сашей Велескевич прекрасной. Мы только приехали из Череповца и Вологды, где провели два шикарных дня, аплодисменты длились восемь минут и зал стоял. Такое счастье, все превратились в огромную семью и не хотели уходить из зала», - подчеркнул Куценко.
Кино: Каха, царь и плохой англичанин
Новый киноуикенд в России стартует уже сегодня. Его главной премьерой станет комедия Виктора Шамирова «Непосредственно Каха. Другой фильм», которую эксперты называют одним из самых ожидаемых релизов года наряду с «Чебурашкой» и «Вызовом».
Также на экраны выйдет боевик «Беглец» с Джерардом Батлером, известным по роли царя Леонида в фильме «300 спартанцев», и биографическая драма «Быть Сальвадором Дали».
Гоша Куценко рассказал НСН, что давно работает с Шамировым (на фото) в театре и кино, и гордится этим.
«Так случилось, что 20 лет назад, когда я еще не был ни в одном театре, еще не вышли мои первые картины, меня никуда особо не приглашали, а я не навязывался, я подружился с компанией "Независимый театральный проект" Эльшана Мамедова, и с Викторым Шамировым мы начали делать наши спектакли. Самые высокие эмоции в своей жизни я испытал на театральной сцене, я горжусь и очень люблю работу с Витей Шамировым и в театре, и в кино», - подчеркнул актер.
Он также раскрыл подробности своих новых фильмов и телепроектов.
«У меня есть социальный проект, "Скорая помощь" на канале НТВ, сейчас будем снимать седьмой сезон, я посвящаю его врачам и своему скоропостижно ушедшему другу Мише Хлебородову, это режиссер "Параграфа 78" и, кстати, очень хороший "электронщик". Также снимаюсь в картине "Гусар-2" с Гариком Харламовым, другом своим, год мы уже ковыряемся, это будет сериал, но такой киносериал, мы прямо кино из этого делаем. Я играю альтер эго, плохого героя, я плохой англичанин, причем я играю на английском полроли, я в ужасе, страдаю и скучаю по русскому языку. Зато, когда у меня на русском тексты, я блистательно с ними справляюсь. Сам снимаю кино, снял пилот сериала комедийного про театр», - сообщил заслуженный артист России.
Куценко также рекомендовал сериалы «Инсомния», «1703» и «Без правил»
«У меня в прошлом году очень много картин вышло, это "Инсомния" Ольги Френкель, такое взрослое кино, обычно я играю в другом кино – это или комедия, или боевик, или хулиганское какое-то кино, - а это толковая, умная картина. И еще после картины "1703" я чувствовал себя, как у себя дома, это мой жанр. Это Питер, 64 ночные смены, мы получили приз критиков в России, речь идет о втором сезоне, это такое мощное, красивое альтернативное кино. Оно со своеобразным юмором, но оно зашло, мы собрали сливки уходящего прошлого года. "Без правил" вышел красивый сериал, хороший, пожалуй, один из самых жестких и правдивых сериалов с Лизой Боярской в главной роли, я пытаюсь ее обанкротить и уничтожить, делаю это с любовью, потому что Лизу невозможно не любить», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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