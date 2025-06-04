Путин и Трамп не обсуждали обмен заключенными между Россией и США

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что тема обмена заключенными между Россией и США не обсуждалась во время очередного телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

По его словам, президенты уже затрагивали этот вопрос во время предыдущего разговора 19 мая, но на этот раз данная тема в повестке не фигурировала.