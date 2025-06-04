Путин и Трамп не обсуждали обмен заключенными между Россией и США
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что тема обмена заключенными между Россией и США не обсуждалась во время очередного телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.
По его словам, президенты уже затрагивали этот вопрос во время предыдущего разговора 19 мая, но на этот раз данная тема в повестке не фигурировала.
4 июня президенты России и США провели телефонные переговоры. Разговор продлился 1 час 10 минут.
По словам американского лидера, «разговор был хорошим, но не таким, который приведет к немедленному миру», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин и Трамп не обсуждали обмен заключенными между Россией и США
- Трамп призвал полностью отменить лимит госдолга США из-за угрозы дефолта
- Депутат попросил проверить слова блогера Щепихина на предмет экстремизма
- В Госдуме отвергли идею запрета пауэрбанков в самолетах после инцидента
- СК возбудил дело о похищении блогера на Ярославском вокзале
- Разливной квас в жару может быть опасен при нарушении хранения
- Бывший евродепутат обвинил власти Латвии в притеснении русскоговорящих
- В Госдуме призвали НАТО отказаться от планов по Балтике и Черному морю
- Врач Фишкин предупредил о рисках вируса Коксаки в Турции
- Разговор Путина и Трампа начался с обсуждения ситуации вокруг Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru