Путин и Трамп не обсуждали обмен заключенными между Россией и США

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что тема обмена заключенными между Россией и США не обсуждалась во время очередного телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

По его словам, президенты уже затрагивали этот вопрос во время предыдущего разговора 19 мая, но на этот раз данная тема в повестке не фигурировала.

Разговор Путина и Трампа начался с обсуждения ситуации вокруг Украины

4 июня президенты России и США провели телефонные переговоры. Разговор продлился 1 час 10 минут.

По словам американского лидера, «разговор был хорошим, но не таким, который приведет к немедленному миру», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
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