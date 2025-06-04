Врач Фишкин предупредил о рисках вируса Коксаки в Турции

Врач общей практики Роман Фишкин в беседе с ОТР предупредил о рисках вируса Коксаки на фоне сообщений о его вспышке в турецких курортных зонах. Он пояснил, что вирус наиболее опасен для детей до пяти лет и людей с ослабленным иммунитетом, однако при соблюдении элементарных мер гигиены вероятность заражения можно существенно снизить.

По словам специалиста, существует два основных типа вируса: Коксаки А, вызывающий высыпания и герпангину, и Коксаки B, который может привести к тяжелым осложнениям, таким как миокардит и менингит. Вирус передается через грязные руки, посуду, воду, а также воздушно-капельным путем. Фишкин добавил, что вспышки заболевания фиксируются ежегодно в жарких странах, включая Турцию, и рекомендовал туристам выбирать отели с хорошей репутацией, избегать мест массового скопления людей, мыть руки и внимательно следить за состоянием детей.