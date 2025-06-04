Врач Фишкин предупредил о рисках вируса Коксаки в Турции
Врач общей практики Роман Фишкин в беседе с ОТР предупредил о рисках вируса Коксаки на фоне сообщений о его вспышке в турецких курортных зонах. Он пояснил, что вирус наиболее опасен для детей до пяти лет и людей с ослабленным иммунитетом, однако при соблюдении элементарных мер гигиены вероятность заражения можно существенно снизить.
По словам специалиста, существует два основных типа вируса: Коксаки А, вызывающий высыпания и герпангину, и Коксаки B, который может привести к тяжелым осложнениям, таким как миокардит и менингит. Вирус передается через грязные руки, посуду, воду, а также воздушно-капельным путем. Фишкин добавил, что вспышки заболевания фиксируются ежегодно в жарких странах, включая Турцию, и рекомендовал туристам выбирать отели с хорошей репутацией, избегать мест массового скопления людей, мыть руки и внимательно следить за состоянием детей.
Если болезнь все же проявилась, врач советует ограничить физическую активность, пить больше жидкости и при необходимости обратиться за медицинской помощью.
Ранее академик РАН и заслуженный врач России Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН предупредил, что российские туристы уже столкнулись в Турции с вирусом Коксаки. По его словам, заболевание передается через воду, пищу, грязные руки и бытовые предметы, а в тяжелых случаях может вызывать менингит, поражения желудочно-кишечного тракта, сердца и внутренних органов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме призвали НАТО отказаться от планов по Балтике и Черному морю
- Врач Фишкин предупредил о рисках вируса Коксаки в Турции
- Разговор Путина и Трампа начался с обсуждения ситуации вокруг Украины
- В МИД призвали Киев к официальной реакции на итоги стамбульских переговоров
- Генерал Липовой счел бессмысленным новый раунд переговоров в Стамбуле
- Путин поздравил Папу Римского Льва XIV с избранием в телефонном разговоре
- Трамп обсудил с Путиным атаку на аэродромы и ядерную программу Ирана
- Солист группы A-ha Мортен Харкет сообщил о болезни Паркинсона
- США поддержали договоренности России и Украины по обмену пленными
- СК возбудил дело после инцидента с похищением мужчины у Ярославского вокзала
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru