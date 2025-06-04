Трамп призвал полностью отменить лимит госдолга США из-за угрозы дефолта
Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости полной отмены потолка государственного долга страны, чтобы избежать «экономической катастрофы». Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
По его мнению, ограничение долга представляет угрозу, поскольку политические игроки могут использовать этот инструмент в своих целях, что способно нанести ущерб экономике США и оказать влияние на мировую финансовую систему.
При этом эксперты предупреждают, что США могут столкнуться с риском дефолта уже к августу, если Конгресс не согласует повышение лимита госдолга.
Вопрос предела заимствований в последние годы стал предметом острой политической борьбы между республиканцами и демократами, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru