Разговор Путина и Трампа начался с обсуждения ситуации вокруг Украины
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп начали свой телефонный разговор с обсуждения конфликта вокруг Украины, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
По его словам, эта тема стала отправной точкой диалога между двумя лидерами в ходе беседы, состоявшейся в среду.
Американский президент ранее уточнил, что разговор длился один час и пятнадцать минут. По его словам, беседа с российским лидером прошла в позитивном ключе, хотя и не имела характера, способного привести к немедленному урегулированию.
По словам Трампа, в ходе беседы обсуждалась и недавняя атака на российские аэродромы, ответственность за которую в Вашингтоне возложили на Киев. Он утверждает, что Путин пообещал на нее ответить. Также американский лидер заявил, что в разговоре обозначил свою позицию по иранской ядерной программе, подчеркнув, что появление у Тегерана ядерного оружия недопустимо, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru