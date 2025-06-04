Разговор Путина и Трампа начался с обсуждения ситуации вокруг Украины

Американский президент ранее уточнил, что разговор длился один час и пятнадцать минут. По его словам, беседа с российским лидером прошла в позитивном ключе, хотя и не имела характера, способного привести к немедленному урегулированию.

По словам Трампа, в ходе беседы обсуждалась и недавняя атака на российские аэродромы, ответственность за которую в Вашингтоне возложили на Киев. Он утверждает, что Путин пообещал на нее ответить. Также американский лидер заявил, что в разговоре обозначил свою позицию по иранской ядерной программе, подчеркнув, что появление у Тегерана ядерного оружия недопустимо, передает «Радиоточка НСН».

