Новая старая сказка: Россияне выбирают отечественные мультфильмы

Мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» вышел на экраны 28 декабря прошлого года и стал двенадцатой лентой франшизы «Три богатыря», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Первый анимационный фильм серии — «Алеша Попович и Тугарин Змей» — был выпущен в 2004 году.



По данным Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), фильм из франшизы «Три богатыря» (создатели — анимационная студия «Мельница» и кинокомпания СТВ) заработал 1 000 005 374 рублей. Сборы отечественного мультфильма впервые преодолели миллиардный рубеж.