Нейросеть превратила «Ходячий замок» Миядзаки в игровой фильм

Автор Telegram-канала «Вокругтехно» поделился видеороликом в своих соцсетях. Так, в видео помимо самого замка появляются шляпница Софи, Пугало-Репка, демон огня Кальцифер, Ведьма Пустоши и Хаул.

«Возможности нейросети поражают все больше и больше. Красиво и очень залипательно», — написал автор в публикации.

Ранее стало известно, что кинопрокатная компания Russian World Vision 22 февраля выпустит в кинотеатрах шедевр Хаяо Миядзаки «Рыбка Поньо на утесе», напоминает RT.

