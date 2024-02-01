Нейросеть превратила «Ходячий замок» Миядзаки в игровой фильм
Аниме легендарного японского мультипликатора Хаяо Миядзаки «Ходячий замок» превратили в игровой фильм с помощью искусственного интеллекта.
Автор Telegram-канала «Вокругтехно» поделился видеороликом в своих соцсетях. Так, в видео помимо самого замка появляются шляпница Софи, Пугало-Репка, демон огня Кальцифер, Ведьма Пустоши и Хаул.
«Возможности нейросети поражают все больше и больше. Красиво и очень залипательно», — написал автор в публикации.
Ранее стало известно, что кинопрокатная компания Russian World Vision 22 февраля выпустит в кинотеатрах шедевр Хаяо Миядзаки «Рыбка Поньо на утесе», напоминает RT.
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