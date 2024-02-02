«Коты и Королева»: Названы самые кассовые российские мультфильмы за рубежом

Самым кассовым российским анимационным проектом за границей в 2023 году стал мультфильм «Коты Эрмитажа», но лидером по сборам всех времен остается «Снежная Королева 3. Огонь и лед», заявил НСН кино-аналитик Сергей Лавров.

Преподаватель Первой онлайн-киношколы, независимый киноэксперт Сергей Лавров в эфире НСН рассказал, что открытие профессиональной студии анимации в каком-либо регионе требует очень много денег и большого количества кадров.

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Накануне стало известно, что в Алтайском крае весной 2024 года начнет работать первая профессиональная анимационная студия под названием «Аниматерра». По словам креативного продюсера студии Максима Маркина, студия планирует провести первый анимационный фестиваль уже в сентябре 2024 года. Лавров выразил мнение, что каждый российский регион хотел бы на своей территории профессиональную студию.

«Сейчас анимационные студии есть только в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже и Уфе. Я думаю, любой регион хотел бы у себя профессиональную студию, но на все это нужны деньги. Это все очень сложно организовать из-за недостатка средств и кадров», - сказал собеседник НСН.

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По его словам, российские мультфильмы популярны за рубежом и собирают там неплохие деньги.

«Например, в 2023 году самым кассовым российским анимационным релизом в мировых кинотеатрах стал мультфильм «Коты Эрмитажа». За минувший год он собрал 4,2 миллиона долларов. Самым кассовым российским мультфильмом за границей за все времена стала картина «Снежная Королева 3. Огонь и лед»: в 2016-2017 годах этот мультфильм собрал 23,45 миллиона долларов. Вся франшиза о Снежной Королеве за рубежом собрала 91 миллион долларов в прокате и 180 миллионов долларов на цифровых носителях», - отметил Лавров.

Ранее в «Институте развития интернета» (ИРИ) рассказали «Радиоточке НСН», что в 2024 году россияне увидят первый сериал на тему СВО «20/22», супергеройский мультфильм «Невский», а также шпионскую драму «ГДР» о противостоянии мировых разведок в 1990-е.

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ФОТО: Кадр из мультфильма "Коты Эрмитажа"
ТЕГИ:АнимацияМультфильм

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