В России снимут игровой фильм про Винни-Пуха

Российская кинокомпания «Наше кино» начнет работу над новой экранизацией серии книг «Винни-Пух и его друзья», пишет «Бюллетень кинопрокатчика».

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Компания подписала контракт с наследниками Бориса Заходера и Алана Милна. Картина совместит детали игрового кино и компьютерную анимацию.

Дата выхода новой экранизации пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что картина режиссера Клима Шипенко «Холоп-2» собрала в прокате более 3,5 миллиарда рублей. Фильм стал второй самой кассовой лентой в истории отечественного проката, передает «Радиоточка НСН».

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