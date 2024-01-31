В России снимут игровой фильм про Винни-Пуха
31 января 202422:44
Российская кинокомпания «Наше кино» начнет работу над новой экранизацией серии книг «Винни-Пух и его друзья», пишет «Бюллетень кинопрокатчика».
Компания подписала контракт с наследниками Бориса Заходера и Алана Милна. Картина совместит детали игрового кино и компьютерную анимацию.
Дата выхода новой экранизации пока неизвестна.
Ранее сообщалось, что картина режиссера Клима Шипенко «Холоп-2» собрала в прокате более 3,5 миллиарда рублей. Фильм стал второй самой кассовой лентой в истории отечественного проката, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru