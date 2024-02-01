В Алтайском крае весной 2024 года откроется первая анимационная студия

В Алтайском крае весной 2024 года начнет работать первая профессиональная анимационная студия, передает ТАСС со ссылкой на креативного продюсера студии Максима Маркина.

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По его словам, студия планирует провести первый анимационный фестиваль уже в сентябре 2024 года. Маркин поделился, что студия будет называться «Аниматерра».

«И «Союзмультфильм», «Мельница» нас уже поддержали. Они написали, что будут проводить на фестивале мастер-класс, обучение, предоставят брендовые вещи победителям», - отметил Маркин.

Ранее стало известно, что российская кинокомпания «Наше кино» начнет работу над новой экранизацией серии книг «Винни-Пух и его друзья», напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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