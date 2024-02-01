В Алтайском крае весной 2024 года откроется первая анимационная студия
В Алтайском крае весной 2024 года начнет работать первая профессиональная анимационная студия, передает ТАСС со ссылкой на креативного продюсера студии Максима Маркина.
По его словам, студия планирует провести первый анимационный фестиваль уже в сентябре 2024 года. Маркин поделился, что студия будет называться «Аниматерра».
«И «Союзмультфильм», «Мельница» нас уже поддержали. Они написали, что будут проводить на фестивале мастер-класс, обучение, предоставят брендовые вещи победителям», - отметил Маркин.
Ранее стало известно, что российская кинокомпания «Наше кино» начнет работу над новой экранизацией серии книг «Винни-Пух и его друзья», напоминает RT.
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