В Алтайском крае весной 2024 года откроется первая анимационная студия

По его словам, студия планирует провести первый анимационный фестиваль уже в сентябре 2024 года. Маркин поделился, что студия будет называться «Аниматерра».

«И «Союзмультфильм», «Мельница» нас уже поддержали. Они написали, что будут проводить на фестивале мастер-класс, обучение, предоставят брендовые вещи победителям», - отметил Маркин.

Ранее стало известно, что российская кинокомпания «Наше кино» начнет работу над новой экранизацией серии книг «Винни-Пух и его друзья», напоминает RT.

