«Холоп-2» в третий уикенд подряд возглавил российский кинопрокат
Комедия «Холоп-2» третий уикенд подряд лидирует в кинопрокате в России и СНГ. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.
Отмечается, что за 18–21 января фильм Клима Шипенко собрал 215 млн рублей. Сборы комедии с начала проката достигли 3,5 млрд рублей, лента стала второй самой кассовой российской картиной после «Чебурашки» Дмитрия Дьяченко.
Также в число лидеров проката по итогам прошедшего уикенда вошли музыкальный фильм «Бременские музыканты» (202 млн рублей, общие сборы — 2,6 млрд) и военная драма «Воздух» (140 млн). Кроме того, в пятерку самых популярных картин попали мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли», который собрал 54 млн рублей (всего 990 млн) и триллер «Из глубины» со сборами 37 млн рублей.
Комедия «Холоп-2» вышла на экраны 1 января, лента установила новый рекорд, собрав 295 млн рублей в первый день показа, напоминает телеканал «360». В фильме снимались Милош Бикович, Аглая Тарасова, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru