«Невзлетевший корабль»: «Онегин» и другие новинки марта не стали миллиардерами

Главными кинопремьерами марта в России стали фильмы «Онегин» Сарика Андреасяна и «Летучий корабль» Ильи Учителя, сборы которых по разным причинам так и не перевалили за миллиард рублей.

Недовольство критиков посягательством Андреасяна на творчество Пушкина не помешало «Онегину» выступить выше прогнозов экспертов и собрать за 26 дней в прокате 709 млн рублей. При этом хайп и ожидания от премьеры «Летучего корабля» (собрал 613 млн рублей за 12 дней в прокате) разбил шок россиян от теракта в «Крокусе».

Эти фильмы заняли, соответственно, шестое и седьмое места в списке самых кассовых фильмов года. «Бременские музыканты» (сборы 3,034 млрд рублей) пробили в марте трехмиллиардную планку, а «Мастер и Маргарита» (2,283 млрд рублей) – двухмиллиардную. Самым кассовым фильмом 2024 года остается «Холоп 2» Клима Шипенко (3,842 млрд рублей). В «клубе миллиардеров» также «Лёд-3» (1,847 млрд рублей) и мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» (1,119 млрд рублей).