«Невзлетевший корабль»: «Онегин» и другие новинки марта не стали миллиардерами
Скепсис критиков о «Пушкине от Андреасяна» разбился о 700-миллионные сборы его фильма, «Летучий корабль» столкнулся с эффектом трагедии, а Николас Кейдж проиграл в битве с котом и псом.
Главными кинопремьерами марта в России стали фильмы «Онегин» Сарика Андреасяна и «Летучий корабль» Ильи Учителя, сборы которых по разным причинам так и не перевалили за миллиард рублей.
Недовольство критиков посягательством Андреасяна на творчество Пушкина не помешало «Онегину» выступить выше прогнозов экспертов и собрать за 26 дней в прокате 709 млн рублей. При этом хайп и ожидания от премьеры «Летучего корабля» (собрал 613 млн рублей за 12 дней в прокате) разбил шок россиян от теракта в «Крокусе».
Эти фильмы заняли, соответственно, шестое и седьмое места в списке самых кассовых фильмов года. «Бременские музыканты» (сборы 3,034 млрд рублей) пробили в марте трехмиллиардную планку, а «Мастер и Маргарита» (2,283 млрд рублей) – двухмиллиардную. Самым кассовым фильмом 2024 года остается «Холоп 2» Клима Шипенко (3,842 млрд рублей). В «клубе миллиардеров» также «Лёд-3» (1,847 млрд рублей) и мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» (1,119 млрд рублей).
УСПЕХ «ОНЕГИНА»: «ПУШКИН БЫ ЗАСТРЕЛИЛ!»
Премьера «Онегина» сопровождалась большим скепсисом среди уважаемых экспертов. Так, кинокритик Давид Шнейдеров предположил, что Путин застрелил бы режиссера Андреасяна.
«Бедный Пушкин! Я смотрел трейлер, мне так жаль нашего классика! Если бы великий писатель жил сегодня, он вызвал бы Андреасяна на дуэль и пристрелил бы, не задумываясь. Андреасян сделал из “Онегина” дом престарелых, но это видение художника», — говорил НСН Шнейдеров.
Со своей стороны, кинокритик Роман Григорьев назвал Андреасяна «мужиком».
«Меня интригует эта затея: почему вдруг Сарик Андреасян решил выйти на литературную классику. Может, он к этому шел и, наконец, сделает свой главный фильм. Бывает, что происходит какое-то чудо, хочется в него верить. Догадываюсь, какие сейчас будут рецензии, что он снял плохой фильм и все у него плохое. Спросят, почему не Нагиев играет, который везде у него был, почему подругу свою снял, Лизу Моряк. Но все эти комментарии – это жмых. Главная суть, что человек обратился к русской литературной классике, молодец, мужик», - сказал Григорьев, допустив, что у Андреасяна «не получится».
Ну а член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев подтвердил НСН, что никто в индустрии не ожидал таких сборов от «Онегина», который по его мнению, не дотянет до миллиарда, но соберет 800-850 млн рублей.
НЕВЗЛЕТЕВШИЙ «КОРАБЛЬ»
Музыкальный фильм «Летучий корабль», созданный Ильей Учителем по мотивам одноименного советского мультфильма, вышел на экраны 21 марта. Интерес к нему подогрели слухи о том, что из титров картины якобы вырезали Ксению Раппопорт и Данилу Козловского. Однако шутки очень быстро закончились, уже на следующий день после премьеры произошел кровавый теракт в «Крокус Сити Холле», отбивший у москвичей все желание посещать массовые мероприятия.
«К сожалению, "Летучему кораблю" и его походу за миллиардом очень сильно помешали те трагические события, которые произошли в "Крокусе"… Люди стали бояться посещать места массового скопления, упал трафик в торговых центрах, кинотеатрах и во всех видах развлечений. У "Летучего корабля" динамика пошла вниз: в первый свой уикенд он шел на 450 млн рублей, но он этой цифры достиг только по итогам 11-го дня проката. Сейчас миллиардный порог видится крайне малодостижимым для этого фильма», - отмечал в этой связи Роман Исаев.
ПЕС И КОТ ПРОТИВ КЕЙДЖА
Другие российские новинки марта собрали небольшую кассу. Драма «Позывной "Пассажир"» о тусовщике, отправившемся на Донбасс, заработала 122 млн рублей за 19 дней в прокате, «Любовь со второго взгляда» с Милошем Биковичем – 62 млн рублей (за 26 дней), а комедия «Ненормальный» - 44 млн рублей (за 5 дней).
Подтвердился и тренд на спокойное отношение россиян к картинам с голливудскими звездами.
"Герой наших снов" с Николасом Кейджем пока остановился на отметке сборов в 20 млн рублей (за 19 дней в прокате), "Материнский инстинкт" с Джессикой Честейн и Энн Хэтэуэй заработал в России 18 млн рублей (за 5 дней), а фильм-претендент на «Оскар» «Прошлые жизни» Селин Сон более чем за месяц проката собрал в нашей стране всего 12 млн рублей. Для сравнения, французская комедия «Кот и пес», вышедшая на экраны одновременно с «Прошлыми жизнями», заработала 90 млн рублей.
При этом Роман Исаев объяснял НСН, почему фильм с Кейджем на самом деле не провалился.
«Это не провал, а нишевые картины, у которых очень ограниченная аудитория: что картина с Кейджем, что недавно выходивший фильм "Май декабрь" с Натали Портман. Это достаточно узконаправленные киноманские проекты, которые никогда не собирали большую кассу. Их нельзя равнять с "Онегиным", "Мастером и Маргаритой" и другими крупными российскими релизами. Как показал прошлый год, если в легальном прокате выходят большие зарубежные картины, - такие как "Джон Уик" или "Леди Баг", - они собирают более 800 млн рублей, потому что это фильмы для широкого проката с огромной аудиторией и большой рекламной кампанией, зритель с удовольствием на них идет», – отмечал Исаев.
В апреле на российские экраны выйдут, как минимум, два фильма, которые могут собрать в прокате миллиард рублей. Это фантастическая история «Сто лет тому вперед» по одноименной повести Кира Булычева и новая картина Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел».
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