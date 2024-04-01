«Отток зрителей»: Кинотеатры не ждут миллиарда от «Летучего корабля» и «Онегина»

Фильмы «Летучий корабль» и «Онегин» вряд ли соберут миллиард рублей в прокате, заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев в разговоре с НСН. При этом он отметил, что оба фильма будут держаться в прокате как минимум до 18 апреля.

Ранее сообщалось, что фильм-сказка «Летучий корабль» лидирует в прокате по итогам выходных. Согласно данным ЕАИС Фонда кино, за четыре дня он собрал больше 253 млн рублей. Всего у фильма 606 млн рублей. На втором месте – вышедший в четверг фильм «Ненормальный» о мальчике с врожденной болезнью, у которого открывается музыкальный талант: картина собрала 41,5 млн рублей. Топ-3 замыкает «Онегин» (38,9 млн рублей, всего 708 млн рублей).