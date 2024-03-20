СМИ: Козловский и Раппопорт пропали из титров «Летучего корабля»

Из титров сказочного фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя пропали упоминания об актерах Даниле Козловском и Ксении Раппопорт, заметило издание «Бюллетень кинопрокатчика».

Накануне в Москве прошла закрытая премьера фильма, который выйдет на широкие экраны 21 марта. Раппопорт играет в «Летучем корабле» Цыганку, а «загримированный до неузнаваемости» Козловский – различных Бабок-Ежек, утверждают журналисты.

Режиссер Сарик Андреасян назвал Данилу Козловского нехорошим человеком

При этом в фильмографии Козловского этого фильма нет, о его съемках в «Летучем корабле» официально не сообщалось. Режиссёр «Онегина» Сарик Андреасян ранее назвал Козловского «нехорошим человеком», а актер Никита Кологривый – «лжеартистом».

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев говорил НСН, что «Летучий корабль» может собрать в российских кинотеатрах миллиард рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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