СМИ: Козловский и Раппопорт пропали из титров «Летучего корабля»

При этом в фильмографии Козловского этого фильма нет, о его съемках в «Летучем корабле» официально не сообщалось. Режиссёр «Онегина» Сарик Андреасян ранее назвал Козловского «нехорошим человеком», а актер Никита Кологривый – «лжеартистом».

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев говорил НСН, что «Летучий корабль» может собрать в российских кинотеатрах миллиард рублей.

