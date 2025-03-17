Билетик в нишу: Кому светит новая «Муза» «Ростелекома»
«Ростелеком» создает нового билетного оператора без расчета на серьезную долю рынка, но сможет повышать лояльность пользователей и продвигать контент, объяснил НСН Виталий Виноградов.
Рынок развлечений в России растет, в нем много интересных ниш, поэтому «Ростелеком» найдет то, что ему близко, и начнет туда копать, сказал в эфире НСН бывший гендиректор билетного сервиса Ticketland Виталий Виноградов.
Билетная платформа «Муза» — дочерняя компания «Ростелекома» — ранее приобрела неисключительную лицензию на программу «Билетная система SmartBilet», которая разрешает использовать разработку с сохранением права выдачи лицензий. Ранее ООО «СмартБилет» принадлежало Почта-банку, билетный сервис работал в мобильном приложении и на сайте кредитной организации. Позже банк отказался от планов расширять билетный бизнес, чтобы сократить операционные издержки. Виноградов отметил, что у «Ростелекома» вряд ли удастся вырвать себе большую долю рынка.
«Билетных операторов создают зачастую для того, чтобы просто расширить свою клиентскую аудиторию, покрыть ее большими дополнительными сервисами. Таким образом, касание этих клиентов с сервисами «Ростелеком» будет увеличено. Это то, что МТС делает изначально, то есть количество контактов - как инструмент повышения лояльности. Они посмотрели, что эмоциональная составляющая при взаимодействии по билетам хорошая, поэтому пошли в эту историю. Но они уже там пятые, по-моему. Уже и «Сбер» там, и МТС, и «Яндекс». Добавится еще один игрок, он не займет большую долю в этой сфере, но формально будет», - сказал собеседник НСН.
Он допустил, что для «Ростелекома» все же найдется подходящая ниша, так как рынок развлечений в России растет.
«Ростелеком», скорее всего, пойдет в создание контента или его продюсирование. Здесь нет смысла говорить о доле большого рынка, где продаются билеты. Тут, скорее, надо смотреть комплекс того сегмента, в который они зайдут. Могут выстраивать свою линии, исходя из долгосрочной позиции. Этот рынок растет, есть большой спрос на развлекательные мероприятия, и там точно много интересных ниш. Они найдут какую-то тему, которая им близка, и пойдут в нее копать», - предположил эксперт.
По его словам, «Ростелеком» мог пойти в сферу развлечений ради денег.
«Сейчас уже всем понятно, что нужно делать вертикальную интеграцию: вы владеете контентом или его продюсируете, стремитесь получить доступ к каким-то локациям, площадкам для того, чтобы иметь тоже вот эту клиентскую массу и вы, соответственно, продаете билеты. Я бы на их месте смотрел на вертикально выстроенную историю, где они бы нашли свою нишу в каком-то контенте, который «Ростелекому» близок. Может быть, это государственные какие-то темы. Это может быть вообще не про деньги, это может быть тема, которая является неким продолжением их какой-то более глобальной роли», - заключил Виноградов.
Ранее глава музыкального лейбла «Navigator Records» Алексей Козин заявил НСН, что прибыль музыкальных лейблов в России растет, это связано с перераспределением музыкальных каталогов и развитием рынка стримингов.
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