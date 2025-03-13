«Вывели за баланс»: «Мосфильм» опроверг списание половины фильмов из коллекции
В «Мосфильме» призвали четко прописать методику оценки нематериальных активов, созданных в советский период, чтобы их можно было поставить на балансовый учет.
Киноконцерн «Мосфильм» не пытался как-то скрыть часть своей коллекции: киностудия вынуждена учитывать фильмы, созданные в советское время, на забалансовом счете предприятия, так как современная система учета не применима к произведениям советского периода, разъяснили НСН в пресс-службе киностудии.
Ранее стало известно, что «Мосфильм» списал с баланса почти половину картин из своей коллекции, при этом якобы продолжил получать доход с них. В отчете Счетной палаты говорится, что «основной и уникальный актив» студии - коллекция из более чем 2,8 тысячи кинолент, созданных на студии за 100 лет ее существования. Почти 1,5 тысячи фильмов находятся «за балансом без денежной оценки». В реестр федерального имущества «Мосфильм» внес данные лишь о 90 проектах. На балансе киностудии учтены всего 39 фильмов. В «Мосфильме» призвали четко прописать методику оценки нематериальных активов, созданных в советский период, чтобы их можно было поставить на балансовый учет.
«В отношении картин, снятых в советское время, отсутствует фактическое стоимостное выражение - поскольку затраты на их производство, осуществленные десятилетия назад, при их оценке в настоящее время объективно невозможно учитывать. Современная действующая система учета просто не применима к произведениям советского периода! Поэтому «Мосфильм» вынужден учитывать данную категорию фильмов на забалансовом счете предприятия, который был специально создан для этих целей», - отметили в пресс-службе.
Представители киностудии указали на пробелы в законодательстве в отношении произведений, которые были созданы в СССР.
«Таким образом, фильмы «Мосфильма» никуда не «списывались», права на них не передавались «третьим лицам», не использовались для каких-то других целей. Это исключительно вопрос бухгалтерского учета и отчетности. Данная ситуация – прямое следствие имеющихся пробелов в законодательном регулировании, которое на сегодня просто не учитывает специфику учета произведений, созданных в советский период. По нашему мнению, эта проблема актуальна не только для «Мосфильма», но и для всех киностудий постсоветского пространства – правообладателей фильмов - нематериальных активов (НМА). При отсутствии законодательно прописанного алгоритма определения первоначальной стоимости картины, снятой в советское время, отсутствует и порядок постановки фильмов на балансовый учет киностудий», - добавили в «Мосфильме».
Там добавили, что не имеют представления о том, как можно рассчитать стоимость той или мной советской киноленты.
«Мы отчасти понимаем затруднение законодателей. Нам непонятно, в какую сумму сегодня можно оценить, например, пятисерийную киноэпопею Юрия Озерова «Освобождение»? Каким образом, к примеру, оценить масштабные боевые съемки, в которых по приказу Минобороны СССР были задействованы войска целого военного округа с личным составом и техникой? Возможно ли до рубля рассчитать подобные затраты в принципе, основываясь на сегодняшних ценах и принципах рыночного регулирования? Поэтому повторимся: современная система бухгалтерского балансового учета НМА в действующей редакции, увы, не подлежит применению к советским фильмам», - заключили в киностудии.
Ранее кинорежиссер, генеральный директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров заявил НСН, что студия «Ленфильм» должна работать на рыночной основе, а не ждать постоянной поддержки от государства.
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