«Мейджоры не вернутся»: Музыкальные лейблы обогатились после ухода западных конкурентов

Участники рынка отмечают, что выручка лейблов растет прямо пропорционально росту рынка стримингов. Исполнительный директор цифрового дистрибьютора контента Zvonko Digital Дмитрий Коннов в разговоре с НСН, однако, отметил, что эпоха их взрывного роста закончилась, и дальше прирост новых пользователей будет уже не столь активным.

«Важно не количество поставщиков, а стоимость подписки или же общий объем пользователей, который пользуется этой подпиской. Количество пользователей постоянно возрастает. МТС Музыка подтвердила, что сейчас 24 миллиона человек в месяц пользуются сервисом. Таких цифр три года назад не было. Поэтому доходы, естественно, растут, но дело все в том, что у нас не очень большое население по сравнению, например, с Индонезией. Поэтому, в принципе, все, кто хотел иметь доступ к цифровой музыке, уже этот доступ получили. Вероятно, осталось еще 10% тех, кого еще можно этим делом охватить. Эпоха взрывного роста закончилась, и мы переходим к нормальному росту где-то в размере 10-15% в год. Рост продолжится, но он будет спокойным. Пока еще мы прогнозируем его в двухзначных цифрах, но понимаем, что есть общая тенденция к замедлению», - рассказал он.

При этом Коннов заявил, что российская музыкальная индустрия пока может не опасаться возвращения западных конкурентов в лице крупнейших мейджор-лейблов Warner Music, Universal Music и Sony Music, которые официально ушли из России в 2022 году после начала СВО на Украине. По его словам, шансы на их возвращение на сегодняшний момент равны нулю, так как до 2022 года доля России в международном музыкальном рынке составляла всего 1%, а сегодня еще ни один американский банк не вернулся в Россию.

«Как только работа банков будет восстановлена, то появится 1% реальной вероятности восстановления работы этих мейджоров в РФ. Потому что никто не будет обсуждать возвращение в страну, где у тебя могут отнять собственность, а главное, непонятно, как тебе переводить доходы из РФ в условные США. Как только я увижу офис Ситибанка, тогда можно будет о чем-то говорить. Потом двое из трех мейджоров-спонсоров демократической партии торгуются на бирже, а роль РФ в глобальном музыкальном рынке в 2021 году составляла 1%. Иными словами, вероятность открытия офисов на сегодня 0%», - рассказал он.

Ранее стало известно, что в России появился новый дистрибутор контента Ovokacho, его запустил глава лейбла Lotus Music, бывший руководитель Atlantic Records Russia (принадлежит Warner Music) Бахтияр Алиев, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

