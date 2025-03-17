Билетная платформа «Муза» купила права на сервис SmartBilet
Билетная платформа «Муза» — дочерняя компания «Ростелекома» — приобрела неисключительную лицензию на программу «Билетная система SmartBilet», которая разрешает использовать разработку с сохранением права выдачи лицензий. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По данным издания, часть развивавшей SmartBilet команды перешла в новую организацию.
«Ростелеком» подтвердил эту информацию. Как отметил глава департамента развития цифрового бизнеса «XТехнологии» компании Дмитрий Рейдман, покупка прав позволила усилить технологическую базу платформы и предложить пользователям более удобный и современный билетный сервис. Организация нацелена на создание технологичного и клиентоориентированного оператора и намерена расширять спектр услуг для укрепления своих позиций на рынке.
Ранее ООО «СмартБилет» принадлежало Почта-банку, билетный сервис работал в мобильном приложении и на сайте кредитной организации. Позже банк отказался от планов расширять билетный бизнес, чтобы сократить операционные издержки. В январе «СмартБилет» ликвидировали.
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