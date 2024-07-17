«Не про рэп, а про СССР»: Переверзев задумал снять в сериале «CENTR» Басту и Гуфа

«Как только вышла новость о работе над проектом, меня завалили сообщениями люди, которые хотят сыграть главные роли. Я первый раз в своей жизни не понял, что с этим делать. Я лично хочу видеть самого Гуфа (Алексея Долматова) и Slim (Вадима Мотылева) в картине. Мы уже предварительно разговаривали с ними об этом. Пока только Птаха (Давид Нуриев) будет играть сам себя, а Алексей и Вадим думают. Мне бы хотелось как минимум увидеть их камео. По поводу сегодняшних звезд кинематографа – я этим не страдаю. Мне нужны идейные люди. Хочется снять хорошее кино. Я приверженец школы Джона Кассаветиса – люблю, когда роль пишется уже под актера», - отметил режиссер.

При этом, говоря об известных актерах, Переверзев заявил, что хочет видеть в картине опытных людей.

«Конечно, хочется поработать с людьми, у которых есть большой опыт: Сергей Бурунов, Дмитрий Нагиев, Павел Воля. Мне хочется, чтобы в картине были заняты все люди лучше меня, будь то оператор, художник-постановщик или актер. Тогда это шедеврально. Хотелось бы видеть Басту (Василий Вакуленко), который стоял у истоков, а также некую девушку, которую я не могу называть, но вы все понимаете, о ком я. Она находилась в центре векового скандала, связанного с этой группой, была катализатором ее распада и воссоединения. Хотелось бы правды, честности внести в материал», - поделился режиссер.

Переверзев отметил, что было решено сделать многосерийный фильм, так как этот проект больше об эпохе, нежели только о музыке.