«Не про рэп, а про СССР»: Переверзев задумал снять в сериале «CENTR» Басту и Гуфа
В фильме точно снимется рэпер Птаха, который сыграет сам себя, а Гуф и Slim пока думают, заявил НСН режиссер проекта Валерий Переверзев.
Сериал о рэп-группе CENTR будет не о музыке, а о целой эпохе, которая будет показана через призму феноменального успеха коллектива, заявил НСН режиссер фильма «Брат 3» Валерий Переверзев.
Ранее лейбл "ЦАО Records" совместно с кинокомпанией "Улица Сергея Эйзенштейна" заявили, что Переверзев снимет сериал о группе CENTR, созданной рэпером Алексеем Долматовым (Гуф) и Николаем Никулиным (Принцип) в 2004 году. Картина будет основана на рассказах участников группы, их друзей и членов семьи. Съемки проекта стартуют в декабре 2024 года. Переверзев рассказал, что прежде всего хотел бы, чтобы в сериале снялись реальные участники группы.
«Как только вышла новость о работе над проектом, меня завалили сообщениями люди, которые хотят сыграть главные роли. Я первый раз в своей жизни не понял, что с этим делать. Я лично хочу видеть самого Гуфа (Алексея Долматова) и Slim (Вадима Мотылева) в картине. Мы уже предварительно разговаривали с ними об этом. Пока только Птаха (Давид Нуриев) будет играть сам себя, а Алексей и Вадим думают. Мне бы хотелось как минимум увидеть их камео. По поводу сегодняшних звезд кинематографа – я этим не страдаю. Мне нужны идейные люди. Хочется снять хорошее кино. Я приверженец школы Джона Кассаветиса – люблю, когда роль пишется уже под актера», - отметил режиссер.
При этом, говоря об известных актерах, Переверзев заявил, что хочет видеть в картине опытных людей.
«Конечно, хочется поработать с людьми, у которых есть большой опыт: Сергей Бурунов, Дмитрий Нагиев, Павел Воля. Мне хочется, чтобы в картине были заняты все люди лучше меня, будь то оператор, художник-постановщик или актер. Тогда это шедеврально. Хотелось бы видеть Басту (Василий Вакуленко), который стоял у истоков, а также некую девушку, которую я не могу называть, но вы все понимаете, о ком я. Она находилась в центре векового скандала, связанного с этой группой, была катализатором ее распада и воссоединения. Хотелось бы правды, честности внести в материал», - поделился режиссер.
Переверзев отметил, что было решено сделать многосерийный фильм, так как этот проект больше об эпохе, нежели только о музыке.
«Открою вам секрет. Я не стал бы делать фильм только о рэпе, фильм должен быть об эпохе. Если фильмом «Брат-3» я закрыл гештальт по Тамбову, то этим фильмом я хочу закрыть гештальт по СССР. Это было бы тяжело поместить эту историю в формат одного фильма: там и любовь, и безумные фанаты, и безумная страсть, секс, запрещенные вещества. Фильм не о музыке. Через призму феномена этих ребят мы смотрим на наше поколение. В данном случае этот многосерийный фильм будет все-таки продюсерским фильмом, и я бы хотел, чтобы он вышел на "Кинопоиске". То, что я точно знаю – я вырву и отдам свое сердце за хорошую кинематографическую картинку», - рассказал он.
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