Напоминает «Титаник»: Как сегодня выживает российская книжная индустрия
Россияне стали реже ходить в книжные магазины, из-за чего бизнес накрыла волна закрытий. Издательства вынуждены перепечатывать тиражи из-за новых маркировок, а ценник на книги стремительно летит вверх.
Департамент государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России подготовил ежегодный отраслевой доклад о состоянии, тенденциях и перспективах развития российского книжного рынка по итогам 2025 года. В докладе анализируются основные показатели развития отечественного книгоиздания и даётся характеристика современного состояния книжной торговли. Самое главное — в материале НСН.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КНИГОИЗДАНИЯ
По данным Российской государственной библиотеки, в 2025 году российскими издательствами было выпущено 100 374 названия книг и брошюр совокупным тиражом 372,7 млн экземпляров. В сравнении с 2024 годом число выпущенных в стране названий сократилось на 2,8%. По отношению к 2022 году число изданных книг и брошюр в 2025 году снизилось на 7,2%.
ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ
В 2025 году в стране действовало 4598 издательств. По отношению к 2024 году число таких организаций увеличилось на 66 единиц (или на 1,5%). По числу выпущенных книг и брошюр рейтинг возглавляет издательство «Эксмо» (ИГ «Эксмо‑АСТ»). На второй строчке рейтинга — издательство «АСТ», на третьей строчке — издательство «Просвещение».
Экономика издательской деятельности в 2025 году характеризовалась существенным ростом затрат на выпуск, реализацию и продвижение книг. По данным экспертного опроса, проведённого в январе 2026 года Минцифры России совместно с Ассоциацией книгораспространителей (АСКР), совокупные издержки издательств выросли в среднем на 15,9% по сравнению с 2024 годом. При этом основными статьями расходов являлись затраты на полиграфию и материалы: их доля составила 43% от общих затрат на выпуск книги.
Продолжился рост затрат на типографские услуги: в среднем по итогам 2025 года они выросли на 17%. Стоимость бумаги выросла на 9,3%, расходных материалов — на 13,1%, редакционных услуг — на 12,7%. Всё это сказалось на себестоимости книжного издания, которая по итогам минувшего года выросла на 18,1%. Средний рост отпускной (издательской) цены составил 15%, а средняя отпускная цена по итогам года — 587,32 рубля (в 2024 году — 510,53 рубля). Издательства прогнозируют дальнейший рост цен на книги в 2026 году, что может повлечь за собой ещё больший отток покупателей из классических книжных магазинов на маркетплейсы.
Издатели также столкнулись с дополнительными расходами на маркировку. Одним из главных вызовов стали новые федеральные законы, требующие проверки всех книг на наличие неправомерного контента. Под действие нового законодательства подпадают: произведения, содержащие ЛГБТ‑тематику (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), произведения, содержащие информацию, пропагандирующую отказ от деторождения (чайлдфри) (движение запрещено в РФ), произведения авторов‑иноагентов, произведения, содержащие упоминание наркотиков, а также произведения, изданные организациями, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.
Писатель и редактор Михаил Парфенов в эфире НСН посетовал на подход книжных магазинов к ценообразованию.
«Книжный бизнес привык работать не "с оборота", а "с космической наценки". По принципу "лучше продать меньше, но дороже". Издательство выпускает книгу тиражом в две тысячи экземпляров. Вы видите эту книгу в магазине по цене 1-1,2 тысячи рублей. Магазин якобы предоставляет скидку, благодаря которой вы можете купить эту книгу за 800-900 рублей. А если еще какие-то бонусные баллы применить, на какую-то особую акцию попасть, вы сможете выгадать себе желанный экземпляр за "смешные" 600-700 рублей. Вот только реальная отпускная цена такой книги составляет 300-350 рублей. То есть пресловутые "книги по акции", "по купонам" и с "самой большой скидкой" — это книги с наценкой в 100%. Книги с базовой скидкой — книги с наценкой в 200-300%, а официальная цена книги без всяких скидок – это цена с наценкой в 350-400%, а то и все 500%», — отметил писатель.
По его словам, подобный подход может спасти бизнес в моменте, но вдолгую играть по таким правилам не получится.
«Получается такой порочный круг, когда издательства и книжные магазины, исповедуя подход "лучше продать меньше, но дороже", сами пилят тот сук, на котором сидят. Стреляют себе в ногу, деградируют и самоуничтожаются. В моменте подобные подходы могут ваш бизнес спасти, но стратегически это путь в никуда. И именно в это «никуда» сейчас наша книжная индустрия идет-плывет полным ходом, напоминая "Титаник", на полном пару направляющийся прямиком к айсбергу», — сказал собеседник НСН.
ТЕНДЕНЦИИ В КНИГОРАСПРОСТРАНЕНИИ
По оценке экспертов рынка, в 2025 году общий оборот книжной отрасли в денежном выражении (печатная + электронная книга) составил 150,27 млрд руб., что на 11,1% выше уровня 2024 года (135,21 млрд руб.). Совокупный оборот рынка печатных книг составил 107,98 млрд руб., что на 9,7% выше уровня 2024 года.
Маркетплейсы и электронные книги остаются основными драйверами книжного рынка. В то же время в каналах классической книжной розницы и киосковых сетях продолжается падение продаж из‑за сохраняющегося ценового демпинга маркетплейсов. Так, оборот интернет‑канала (совокупно маркетплейсы и профильные интернет‑магазины) вырос на 15,9% и составил 62,12 млрд руб. При этом продажи на маркетплейсах в 2025 году выросли на 23%. Доля интернет‑продаж в общем обороте рынка печатных книг по итогам года составила 57,5%.
Оборот классической книжной розницы по итогам 2025 года продолжил сокращаться и составил 36,98 млрд руб. — это 34,2% от всего рынка печатной книги. Объём рынка цифровых книг по итогам 2025 года показал значительный рост: оборот электронных и аудиокниг увеличился на 25,4%, составив 23,72 млрд руб.
Средняя цена печатной книги (совокупно офлайн, онлайн и FMCG‑канал) составила 509,49 руб., что на 7,41% выше уровня 2024 года. Средняя цена реализации книги в классических книжных магазинах выросла сильнее, чем в других каналах, — на 15,6% и составила 584,49 руб. С 2021 года средняя цена реализации книги в традиционных магазинах выросла на 56,3%.
Несмотря на рост цен, качество современных книг оставляет желать лучшего, отмечает Михаил Парфенов.
«Снижаются доходы авторов и снижается качество самих книг. Автору надо писать гораздо больше, чтобы чаще издаваться — не одну, а 10 книг в год. Переводчикам надо переводить гораздо больше. Корректорам и редакторам надо проверить и внести правки не в 10, а в 100 или даже 1000 книг за год. Такие объемы работы не могут не сказаться на ее качестве в худшую сторону — на всех этапах, от написания книги до ее издания. Кроме того, в стране попросту нет такого количества мало-мальски грамотных и не то, что хорошо, а хотя бы нормально пишущих людей, чтобы поставлять издателям такие объемы материала. Поэтому снижена планка допуска и напечатать могут кого угодно, если видят в этом хоть какой-то коммерческий потенциал. Прилавки буквально завалены творчеством таких вопиющих графоманов, которым никогда не светило бы издание в прошлые десятилетия», — указал эксперт.
В КНИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ МЕНЬШЕ ХОДЯТ
За прошедший год книжные магазины страны посетили на 8,2% человек меньше, чем в 2024 году. В некоторых региональных книжных сетях трафик снизился на 15% год к году. Трафик книжных магазинов сокращается на фоне существенного увеличения пунктов выдачи заказов маркетплейсов, а также на фоне роста цены книги в офлайн‑рознице.
Одним из важнейших показателей для книжной розницы является коэффициент конверсии, который показывает, какой процент посетителей совершили покупку в магазине. Если в 2024 году в среднем 46% посетителей книжных магазинов совершали покупку, то в 2025 году данный показатель упал до 42,7%. Посетители продолжают рассматривать книжные магазины как хорошую витрину для знакомства с книгами и в дальнейшем приобретают их на маркетплейсах.
Снижение трафика, коэффициента конверсии и, как следствие, экземплярных продаж в книжных магазинах ещё раз подтверждает тот факт, что цена является решающим фактором при покупке книги: в период акций разница цен между традиционной розницей и маркетплейсами может составлять 50–70%.
Для сохранения рентабельности книжным магазинам приходилось добавлять в ассортимент другие группы товаров: канцелярские товары, игрушки и игры, разнообразные сувениры и подарки, окололитературные товары.
Результаты ежегодного мониторинга обеспеченности жителей России книжными магазинами, проводимого Ассоциацией книгораспространителей и журналом «Книжная индустрия» в рамках отраслевого проекта «Культурная карта России. Литература. Чтение», фиксируют тревожную тенденцию. Количество книжных магазинов в России ежегодно сокращается. Так, в ноябре 2023 года общее количество объектов книжной торговли в стране составляло 2533, в ноябре 2024 года данное количество сократилось до 2450, по состоянию на ноябрь 2025 года общее количество объектов книжной торговли в России составило 2247.
По итогам 2025 года в городах с населением свыше 100 тысяч человек были закрыты 338 книжных магазинов и открыты 135. По итогам 2024 года были закрыты 220 магазинов и открыты 137. Таким образом, за два года книжных магазинов в России стало меньше на 11,3%, или на 286 объектов. Наибольшее сокращение книжных магазинов произошло в Центральном федеральном округе (71 магазин за год), на втором месте — Сибирский федеральный округ (39 магазинов), на третьем — Приволжский федеральный округ (32 магазина).
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