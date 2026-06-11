ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КНИГОИЗДАНИЯ

По данным Российской государственной библиотеки, в 2025 году российскими издательствами было выпущено 100 374 названия книг и брошюр совокупным тиражом 372,7 млн экземпляров. В сравнении с 2024 годом число выпущенных в стране названий сократилось на 2,8%. По отношению к 2022 году число изданных книг и брошюр в 2025 году снизилось на 7,2%.

ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ

В 2025 году в стране действовало 4598 издательств. По отношению к 2024 году число таких организаций увеличилось на 66 единиц (или на 1,5%). По числу выпущенных книг и брошюр рейтинг возглавляет издательство «Эксмо» (ИГ «Эксмо‑АСТ»). На второй строчке рейтинга — издательство «АСТ», на третьей строчке — издательство «Просвещение».

Экономика издательской деятельности в 2025 году характеризовалась существенным ростом затрат на выпуск, реализацию и продвижение книг. По данным экспертного опроса, проведённого в январе 2026 года Минцифры России совместно с Ассоциацией книгораспространителей (АСКР), совокупные издержки издательств выросли в среднем на 15,9% по сравнению с 2024 годом. При этом основными статьями расходов являлись затраты на полиграфию и материалы: их доля составила 43% от общих затрат на выпуск книги.

Продолжился рост затрат на типографские услуги: в среднем по итогам 2025 года они выросли на 17%. Стоимость бумаги выросла на 9,3%, расходных материалов — на 13,1%, редакционных услуг — на 12,7%. Всё это сказалось на себестоимости книжного издания, которая по итогам минувшего года выросла на 18,1%. Средний рост отпускной (издательской) цены составил 15%, а средняя отпускная цена по итогам года — 587,32 рубля (в 2024 году — 510,53 рубля). Издательства прогнозируют дальнейший рост цен на книги в 2026 году, что может повлечь за собой ещё больший отток покупателей из классических книжных магазинов на маркетплейсы.