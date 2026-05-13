Российский книжный союз ждет от государства поддержки библиотек

Леонид Палько заявил НСН, что библиотеки – это первоочередное направление в книжной отрасли, которое нуждается в поддержке государства. 

У библиотек большое будущее, особенно в регионах, государство может закупать «правильные» книги – это поможет и издательствам, и читателям, заявил НСН вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько.

Крупнейший в России книжный магазин «Библио-Глобус» зафиксировал максимальной с пандемийного 2020 года падение выручки – сразу на 22%, пишет РБК со ссылкой на отчетность. При этом «Библио-Глобусу» удалось сократить чистый убыток почти на 75%. Помогли сокращение расходов, переход к закупкам «на основе рейтингов наиболее читаемых и продаваемых книг», изменение маркетинговой стратегии, увеличение медийной активности, пересмотр ассортимента, расширение спектра платных услуг и развитие новых направлений бизнеса. Палько объяснил, почему отрасль не рассчитывает на господдержку.

«Что касается мер государственной поддержки, сегодня есть наиболее важные вопросы и задачи. Нас втянули в конфликт на истощение – это первая задача, дальше идут все социальные вопросы, потом производство, промышленность, сельское хозяйство. А культура немного в конце, даже новости культурные идут в конце. Конечно, мы бы хотели поддержку, но нужно быть объективными», - отметил он.

При этом Палько призвал поддержать библиотеки, так как это решит сразу несколько задач.

«Главный вопрос – это поддержка библиотек. Библиотечный читатель достаточно стабильный, это люди с глубоким интересом. У библиотек большое будущее, особенно в регионах, на селе, это наш культурный очаг. В этой сфере та же закупка книг была бы реальной поддержкой – два в одном, так как это бы и издателям помогло. Я считаю, что должны быть рекомендованные списки для библиотек. Книги, которые покупают за государственный счет, должны носить государственный характер. Это очень серьезная тема, ее надо обсуждать. У нас сто тысяч с лишним наименований книг выходит в год, в таком ассортименте нужно отстаивать интересы государства», - рассказал Палько.

Льготная аренда за здание поможет снизить расходы книжных магазинов, но большую часть расходов составляют другие пункты, рассказал руководитель отдела развития федеральной сети книжных магазинов «Читай-город» Александр Шмаков в беседе с НСН.

ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
