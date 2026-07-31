«Откройте сердце»: Россиян призвали смотреть индийское кино
Многие произведения Болливуда являются очень качественными и заинтересуют зрителя, заявил НСН Жан Просянов.
Индийское кино может привлечь зрителя эпичными сценами и высоким качеством. Чтобы оценить эти картины, стоит отбросить стереотипы, рассказал НСН продюсер, журналист, основатель портала «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов.
Дебютный трейлер эпической индийской дилогии «Рамаяна» режиссера Нитеша Тивари вышел на YouTube. В нем представлены масштабные батальные сцены, визуальные эффекты голливудского уровня и ключевые персонажи эпоса. Бюджет проекта оценивается в 480 миллионов долларов, что делает его одним из самых дорогих кинопроизводств в мировом кино. Первая часть выйдет в прокат в октябре 2026 года. Просянов уверен, что картину ждет успех.
«Индийское кино довольно неплохо себя чувствует на иностранных рынках, прежде всего, за счет наличия больших диаспор по всему миру. Сборы в США для некоторых фильмов могут превышать показатели в Индии. Я надеюсь, что у этой картины будет успех. Это большая эпичная история и следующая величина после моего любимого “Бахубали”. Здесь продолжится тренд на античность, и это хорошо. Любое историческое кино, прежде всего, рассказывает о текущей эпохе, поэтому нам всегда интересно про нас посмотреть под новым углом. Россиянам “Рамаяна” будет интересна за счет своей эпической составляющей, хотя успех зависит от прокатчика. Если это будет лидер рынка, тогда можно рассчитывать на сборы, а если независимый — то значительно меньше. К тому же, современное индийское кино уже не такое утрированное. В нем есть огромное количество замечательных жанров и драматические фильмы. Можно найти огромное количество жемчужин, если открыть свое сердце и разум», — отметил он.
Ранее кинокритик Александр Шпагин объяснил НСН, почему российский зритель не жалует индийское кино.
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