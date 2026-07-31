Индийское кино может привлечь зрителя эпичными сценами и высоким качеством. Чтобы оценить эти картины, стоит отбросить стереотипы, рассказал НСН продюсер, журналист, основатель портала «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов.

Дебютный трейлер эпической индийской дилогии «Рамаяна» режиссера Нитеша Тивари вышел на YouTube. В нем представлены масштабные батальные сцены, визуальные эффекты голливудского уровня и ключевые персонажи эпоса. Бюджет проекта оценивается в 480 миллионов долларов, что делает его одним из самых дорогих кинопроизводств в мировом кино. Первая часть выйдет в прокат в октябре 2026 года. Просянов уверен, что картину ждет успех.