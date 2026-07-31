РЖД предоставят ряд скидок на перевозку черных металлов и глинозема
Компания РЖД предоставит скидки на перевозку черных металлов и глинозема. Об этом говорится в сообщении организации.
Так, до 30 июня следующего года будут доступны скидки 50% на перевозки черных металлов из Магнитогорска внутри страны, экспортные отправки такой продукции через пограничные переходы с Казахстаном (станции Канисай, Орск-Новый Город и Карталы), а также через погранпереход Самур в Дагестане в Азербайджан.
Кроме того, РЖД вводят скидку 12,8% на перевозки глинозема с припортовых станций Дальнего Востока на Восточно-Сибирскую и Красноярскую железные дороги. Она будет действовать с 1 января 2027 года по 31 декабря 2029-го для перевозок в полувагонах, которые высвобождаются после выгрузки на Дальневосточной железной дороге. Мера позволит избежать встречных порожних пробегов вагонов и увеличить эффективность использования инфраструктуры Восточного полигона.
Ранее глава РЖД Олег Белозеров заявил, что компания выполняет свои обязательства в рамках концессионного соглашения по аренде железных дорог Армении, пишет Ura.ru.
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