Во Франции из-за лесных пожаров взорвались снаряды времен Второй мировой войны

Снаряды времен Второй мировой войны сдетонировали на складе в коммуне Ле-Порж в департаменте Жиронда во Франции из-за огня от лесного пожара. Об этом сообщает радио France Info.

Как отметил мэр коммуны Марсьяль Занинетти, на ее территории находились «закопанные в землю склады боеприпасов, о существовании которых не знали». Боеприпасы на объекте начали взрываться в связи с природным пожаром. По словам мэра, прогремело более сотни взрывов, один снаряд пробил дом, однако обошлось без пострадавших.

Радиостанция отмечает, что специалисты полностью обезвредили территорию.

Ранее в префектуре департамента Жиронда заявили об эвакуации более 220 тысяч человек из зоны лесных пожаров.

