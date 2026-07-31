Во Франции из-за лесных пожаров взорвались снаряды времен Второй мировой войны
Снаряды времен Второй мировой войны сдетонировали на складе в коммуне Ле-Порж в департаменте Жиронда во Франции из-за огня от лесного пожара. Об этом сообщает радио France Info.
Как отметил мэр коммуны Марсьяль Занинетти, на ее территории находились «закопанные в землю склады боеприпасов, о существовании которых не знали». Боеприпасы на объекте начали взрываться в связи с природным пожаром. По словам мэра, прогремело более сотни взрывов, один снаряд пробил дом, однако обошлось без пострадавших.
Радиостанция отмечает, что специалисты полностью обезвредили территорию.
Ранее в префектуре департамента Жиронда заявили об эвакуации более 220 тысяч человек из зоны лесных пожаров.
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