«Многие из издателей уже задумываются, стоит ли работать с Ozon, который уже ввел запредельные комиссии. Большинству издателей это невыгодно. Ozon уже значительно проигрывает конкурентам, где позиция значительно лояльнее. И не факт, что книги после введения комиссии Ozon подешевеют на прилавках книжных магазинов. Все говорят о том, что главный вопрос – это цены, но многое решает и удобство получения книги. Человеку гораздо удобнее и практичнее, когда ему привезут всё то, что ему надо, когда не нужно куда-то добираться, решать проблемы с парковками и так далее. Именно за счет удобства выигрывают маркетплейсы», - подчеркнул он.

По его словам, нужно найти такой вариант сотрудничества, который бы уровнял издателей и маркетплейсы.