Издатели книг пригрозили уйти от Ozon из-за агрессивной ценовой политики
Ozon, вводя запредельные комиссии, уже значительно проигрывает другим маркетплейсам, где позиция значительно лояльнее, заявил НСН Леонид Палько.
Большинству издателей невыгодно работать с Ozon, где уже действуют запредельные комиссии, заявил НСН вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько.
Ozon планирует поднять комиссию на продажи книг до более 40%, с весны прошлого года она может вырасти в два раза. В компании объясняют, что такая мера необходима для компенсации затрат на логистику. Однако участники книжного рынка обеспокоены тем, что это позволит маркетплейсам еще больше монополизировать отрасль, сообщает «Коммерсант».
«Многие из издателей уже задумываются, стоит ли работать с Ozon, который уже ввел запредельные комиссии. Большинству издателей это невыгодно. Ozon уже значительно проигрывает конкурентам, где позиция значительно лояльнее. И не факт, что книги после введения комиссии Ozon подешевеют на прилавках книжных магазинов. Все говорят о том, что главный вопрос – это цены, но многое решает и удобство получения книги. Человеку гораздо удобнее и практичнее, когда ему привезут всё то, что ему надо, когда не нужно куда-то добираться, решать проблемы с парковками и так далее. Именно за счет удобства выигрывают маркетплейсы», - подчеркнул он.
По его словам, нужно найти такой вариант сотрудничества, который бы уровнял издателей и маркетплейсы.
«Рынок, конечно, ищет всякие лазейки. В свое время был очень удобный формат «Книга-почтой». Будущее у маркетплейсов есть, но надо найти какой-то разумный вариант, который уровняет ту и другую сторону. Парадокс и в том, что Ozon достаточно открыт, проводятся семинары и так далее, но тем не менее он проводит более агрессивную ценовую политику, чем конкуренты, которые более лояльны, но закрыты от общения», - добавил Палько.
Ранее коммерческий директор ОРС «Читай-город — Буквоед» Инна Касенова заявила, что для книжной продукции остается льготная ставка НДС на уровне 10%, в связи с чем книги дорожают и будут дорожать только из-за роста себестоимости материалов и увеличением отгрузочных цен, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
