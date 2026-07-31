В Белгородской области при ракетном обстреле ВСУ погибла женщина

Один человек погиб, еще двое пострадали в результате ракетного удара со стороны ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Отмечается, что ракетному обстрелу подвергся поселок Борисовка в Борисовском округе.

«В результате попадания снарядов в частные дома женщина скончалась от полученных травм», - указали в оперштабе.

Мужа погибшей госпитализировали с множественными ранениями, мужчина в крайне тяжелом состоянии, пишет RT. Кроме того, при атаке пострадала женщина. Она получила осколочное непроникающее ранение голени, медики оказали пострадавшей помощь.

Ранее в белгородском Шебекине украинский БПЛА атаковал гражданский автобус, пострадали 19 мирных жителей.

