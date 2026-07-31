С 1 августа вырастут страховые пенсии по потере кормильца для некоторых россиян

Страховые пенсии по потере кормильца увеличат для ряда россиян с 1 августа. Об этом говорится в сообщении Социального фонда на платформе «Макс».

Отмечается, что выплаты вырастут, если на лицевой счет кормильца поступили страховые взносы от работодателя, не учтенные ранее.

«Размер такой пенсии зависит от заработка человека, в связи с утратой которого была оформлена выплата», - добавили в Соцфонде.

Кроме того, будут увеличены страховые пенсии по старости и инвалидности работавших в прошлом году пенсионеров. Соцфонд пересчитает их в беззаявительном порядке.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков напомнил россиянам о сельской надбавке к пенсии, право на доплату в размере 25% от фиксированной выплаты имеют граждане, отработавшие в аграрной отрасли не менее 30 лет.

