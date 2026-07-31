С 1 августа вырастут страховые пенсии по потере кормильца для некоторых россиян
Страховые пенсии по потере кормильца увеличат для ряда россиян с 1 августа. Об этом говорится в сообщении Социального фонда на платформе «Макс».
Отмечается, что выплаты вырастут, если на лицевой счет кормильца поступили страховые взносы от работодателя, не учтенные ранее.
«Размер такой пенсии зависит от заработка человека, в связи с утратой которого была оформлена выплата», - добавили в Соцфонде.
Кроме того, будут увеличены страховые пенсии по старости и инвалидности работавших в прошлом году пенсионеров. Соцфонд пересчитает их в беззаявительном порядке.
Ранее депутат Госдумы Николай Новичков напомнил россиянам о сельской надбавке к пенсии, право на доплату в размере 25% от фиксированной выплаты имеют граждане, отработавшие в аграрной отрасли не менее 30 лет.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Педагог не одобрил устную часть ЕГЭ по гуманитарным предметам
- С 1 августа вырастут страховые пенсии по потере кормильца для некоторых россиян
- Театр Российской армии анонсировал спектакль с участием ветеранов СВО
- Игры на пороховой бочке: Ирану предсказали столкновение с Саудовской Аравией
- В Белгородской области при ракетном обстреле ВСУ погибла женщина
- «Покровка.Театр» пообещал удивить зрителей цирком на сцене
- Глава Минздрава перечислил риски развития рака и болезней сердца
- Во Франции из-за лесных пожаров взорвались снаряды времен Второй мировой войны
- «Откройте сердце»: Россиян призвали смотреть индийское кино
- РЖД предоставят ряд скидок на перевозку черных металлов и глинозема