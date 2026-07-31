Саудовская Аравия объединилась против хуситов вместе с Турцией, Катаром и Египтом, но рискует столкнуться с Ираном, если начнет сухопутную операцию в Йемене, рассказал НСН кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.



Саудовская Аравия собирается приступить к крупной военной кампании против хуситов в Йемене с целью снять их блокаду против саудовских портов на Красном море, сообщает The Guardian со ссылкой на источники. Ранее стало известно, что Саудовская Аравия выступила с инициативой учредить коалицию обороны с участием десятков стран, чтобы обеспечить безопасность судоходства в Красном море. Останин-Головня оценил перспективы такого союза.