Как книжные магазины держат удар в битве с маркетплейсами

Налоговые изменения могут привести к сокращению числа мелких игроков на маркетплейсах, сказала НСН Инна Касенова.

Коммерческий директор ОРС «Читай-город — Буквоед» Инна Касенова в эфире НСН напомнила, что для книжной продукции остается льготная ставка НДС на уровне 10%, в связи с чем книги дорожают и будут дорожать только из-за роста себестоимости материалов и увеличением отгрузочных цен.

QR-коды, 3D-картинки и музыка: В России наметился тренд на цифровизацию книг

В 2025 году товары книжных магазинов подорожали примерно на 10%, а число покупок сократилось, пишут «Известия». За последние два года цены на полиграфию выросли до 30%, что существенно повлияло на стоимость производства как в прошлом, так и в новом году. Касенова отметила, что налоговые изменения могут привести к сокращению числа мелких игроков на маркетплейсах.

«На текущий момент мы не повышаем цены на книги в связи с изменениями налогового законодательства: льготная ставка НДС для книжной продукции остается на уровне 10%. Динамика цен обусловлена исключительно ростом себестоимости материалов и увеличением отгрузочных цен со стороны издательств — в среднем этот рост составляет 5-10% в год. Для сохранения потребительского интереса мы продолжаем развивать омниканальность, что позволяет минимизировать риски снижения спроса. При этом мы не прогнозируем усиления зависимости книжного ретейла от маркетплейсов. Напротив, налоговые изменения могут привести к сокращению числа мелких игроков на этих площадках, так как новый закон в большей степени затрагивает именно малый бизнес», — сказала собеседница НСН.

Ранее опрошенные НСН эксперты рассказали, в каком векторе будет развиваться российский книжный рынок в 2026 году и дали советы, какие экземпляры достойны пополнить коллекцию каждого читателя.

