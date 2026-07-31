Педагог не одобрил устную часть ЕГЭ по гуманитарным предметам
Лев Соболев заявил НСН, что нынешний формат ЕГЭ по истории и литературе помогает отчасти сравнять в шансах Москву и регионы, а вот добавление устной части сильно усложнит процесс.
Устная часть ЕГЭ по литературе и истории удлинит экзамен в два-три раза, к тому же это дает педагогу, принимающему экзамен, больше поводов для субъективной оценки. Об этом НСН рассказал заслуженный учитель России, литературовед Лев Соболев.
Рособрнадзор планирует к 2030 году внедрить устную часть в ЕГЭ по истории, в дальнейшем аналогичный формат может появиться и в экзамене по литературе, об этом рассказал глава ведомства Анзор Музаев, его слова приводят РИА Новости. Соболев не оценил эту идею.
«Я не представляю, как это будет выглядеть. Во‑первых, это удлинит экзамен в два с половиной, в три раза. Во‑вторых, всё равно должен быть протокол, который потом будет подписывать ученик. Без этого устная часть не считается: она должна либо записываться, либо протоколироваться. Здесь одно неточное слово меняет смысл, особенно в литературе, да и в истории. В принципе, ЕГЭ в той части, которая касается экзаменов, мне представляется сейчас предпочтительнее предыдущей системы, хотя бы потому, что он экономит четыре вступительных экзамена и уравнивает столицу и провинцию», — рассказал он.
Также Соболев уточнил, что очень часто педагоги могут быть субъективны в своих оценках, особенно, что касается устных ответов.
«Литература — очень субъективный предмет. У меня есть куча примеров, когда учительница ставит тройку за отличный ответ просто потому, что, по её словам, "девочка не любит Есенина“», — отметил Соболев.
При этом собеседник НСН уточнил, что, конечно, для детей важно учиться говорить, однако все это должно быть внедрено в обучение. Помимо прочего, он выразил мнение, что литература все-таки должна быть предметом по выбору.
«У нас переводные экзамены, начиная с 7 класса в 8‑й. Плюс они не только письменные, но и устные. Я уже не говорю о том, что в профильных классах есть система зачётов. Но вызывать к доске отвечать на уроке — это неправильно. У нас были заранее порученные темы, так что класс сидит и слушает человека, который специально готовился. Поэтому для этого должно быть достаточное количество часов, специализация, потому что, как мне кажется, учить литературе, как истории, абсолютно всех — безнадёжно. Надо, чтобы в старших классах этот предмет был таким же предметом по выбору», — отметил Соболев.
Ранее член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко заявила НСН, что учёт лучших результатов при пересдаче ЕГЭ может создавать неравные условия для выпускников.
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