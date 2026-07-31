Устная часть ЕГЭ по литературе и истории удлинит экзамен в два-три раза, к тому же это дает педагогу, принимающему экзамен, больше поводов для субъективной оценки. Об этом НСН рассказал заслуженный учитель России, литературовед Лев Соболев.

Рособрнадзор планирует к 2030 году внедрить устную часть в ЕГЭ по истории, в дальнейшем аналогичный формат может появиться и в экзамене по литературе, об этом рассказал глава ведомства Анзор Музаев, его слова приводят РИА Новости. Соболев не оценил эту идею.

«Я не представляю, как это будет выглядеть. Во‑первых, это удлинит экзамен в два с половиной, в три раза. Во‑вторых, всё равно должен быть протокол, который потом будет подписывать ученик. Без этого устная часть не считается: она должна либо записываться, либо протоколироваться. Здесь одно неточное слово меняет смысл, особенно в литературе, да и в истории. В принципе, ЕГЭ в той части, которая касается экзаменов, мне представляется сейчас предпочтительнее предыдущей системы, хотя бы потому, что он экономит четыре вступительных экзамена и уравнивает столицу и провинцию», — рассказал он.

Также Соболев уточнил, что очень часто педагоги могут быть субъективны в своих оценках, особенно, что касается устных ответов.