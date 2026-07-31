Театр Российской армии анонсировал спектакль с участием ветеранов СВО
Бойцы ВС РФ расскажут истории преодоления трудностей, заявила в пресс-центре НСН Милена Авимская.
Спектакль с участниками специальной военной операции (СВО) на Украине покажет зрителям истории мужества и возвращения к жизни, рассказала в пресс-центре НСН директор Центрального академического театра Российской армии Милена Авимская.
По подсчетам экспертов, коллективы театров, находящихся в ведении городского департамента культуры Москвы, выпустили около 250 премьерных спектаклей за этот сезон, а общее число показов превысило 50 тысяч. Авимская отметила, что ее театр задействует ветеранов СВО в следующем году.
«Новый сезон мы начинаем несвойственным для себя спектаклем, но, поскольку наш театр 96 лет служит людям в погонах, то, что они участвуют в первой постановке, по-моему, знаменательно. Мы уже почти подготовили спектакль “Вкус воды” с участниками специальной военной операции (СВО). Почему он так называется? Потому что бойцы рассказывали, как преодолевали трудности на поле боя, как выжили — кто без ноги, кто без руки, с ранениями. И один из них сказал: “Я после того, как выжил, почувствовал вкус воды. Она, оказывается, очень вкусная”. Вот это новое отношение к жизни после восстановления от ранений достойно того, чтобы мы это слышали, достойно зрителя. Это их жизнь, которую они сковали своим духом, должна стать достоянием сцены», — указала она.
Ранее Авимская подчеркнула в пресс-центре НСН, что театрам в новом сезоне будет не хватать денег.
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