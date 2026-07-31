Спектакль с участниками специальной военной операции (СВО) на Украине покажет зрителям истории мужества и возвращения к жизни, рассказала в пресс-центре НСН директор Центрального академического театра Российской армии Милена Авимская.



По подсчетам экспертов, коллективы театров, находящихся в ведении городского департамента культуры Москвы, выпустили около 250 премьерных спектаклей за этот сезон, а общее число показов превысило 50 тысяч. Авимская отметила, что ее театр задействует ветеранов СВО в следующем году.