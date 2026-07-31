В следующем сезоне «Покровка.Театр» использует сразу два необычных формата на постановках, рассказал в пресс-центре НСН его художественный руководитель Дмитрий Бикбаев.



По подсчетам экспертов, коллективы театров, находящихся в ведении городского департамента культуры Москвы, выпустили около 250 премьерных спектаклей за этот сезон, а общее число показов превысило 50 тысяч. Бикбаев объяснил, чем театр собирается удивить в новом году.