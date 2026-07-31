«Покровка.Театр» пообещал удивить зрителей цирком на сцене
Соединение циркового искусства и драматического произойдет весной 2027 года, заявил в пресс-центре НСН Дмитрий Бикбаев.
В следующем сезоне «Покровка.Театр» использует сразу два необычных формата на постановках, рассказал в пресс-центре НСН его художественный руководитель Дмитрий Бикбаев.
По подсчетам экспертов, коллективы театров, находящихся в ведении городского департамента культуры Москвы, выпустили около 250 премьерных спектаклей за этот сезон, а общее число показов превысило 50 тысяч. Бикбаев объяснил, чем театр собирается удивить в новом году.
«Сезон был знаковым: мы прошли большой путь фундаментального ремонта — перестроили сценическую коробку. Нас ждет вторая очередь, у нас появится еще одна малая сцена. Впереди шесть премьер, одна из них случилась после переговоров с молодым режиссером цирка. Мы первые в открытии новых необычных форматов, поэтому в апреле 2027 появится спектакль “Пиковая дама” по произведению Александра Пушкина. В постановке примут участие пять цирков артистов, а также пять драматических актеров. Еще одно яркое событие — мультимедийный показ “Анны Карениной”», — отметил он.
Ранее ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский объяснил НСН, как театры привлекали зрителей в 2026 году.
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