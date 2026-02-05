В 2026 году рынок самиздата в России может сохранить прошлогодние темпы роста и превысить 10 миллиардов рублей, пишет «Коммерсант». За 2025 год участники рынка оценивают его рост почти в 20%. Основными драйверами отрасли они называют рост числа книг и популярности в целом digital-авторов и увеличение доли аудиокниг в сегменте и вместе с тем постоянный рост стоимости бумажных книг. Тугова рассказала о самых популярных жанрах в независимой литературе у россиян.

«Самым популярным жанром в независимой литературе остается любовный роман — прежде всего современный, истории о сложных отношениях и неверности, любовное фэнтези, остросюжетные романы и романтические комедии. При этом стабильно высокий интерес сохраняется и к фэнтези во всех его поджанрах: от бытового и приключенческого до магических академий, юмористического и городского фэнтези. Любовный роман в независимой литературе — это не классическая история про идеальные отношения, а жанр, который работает с узнаваемыми жизненными конфликтами, дает сильный эмоциональный отклик и эффект сопереживания, часто выходит в формате подписки, что усиливает вовлеченность и формирует привычку следить за историей», — сказала собеседница НСН.