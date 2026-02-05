«Магия рядом» и любовь: Какой самиздат выбирают россияне
Из независимой литературы россияне отдают предпочтение любовным романам, однако устойчивый рост показывает и мифологическое фэнтези, особенно на основе славянских и азиатских культур, сказала НСН Анастасия Тугова.
Самыми популярными жанрами в независимой литературе являются любовный роман и фэнтези, рассказала НСН редактор литературной платформы «Литнет» Анастасия Тугова.
В 2026 году рынок самиздата в России может сохранить прошлогодние темпы роста и превысить 10 миллиардов рублей, пишет «Коммерсант». За 2025 год участники рынка оценивают его рост почти в 20%. Основными драйверами отрасли они называют рост числа книг и популярности в целом digital-авторов и увеличение доли аудиокниг в сегменте и вместе с тем постоянный рост стоимости бумажных книг. Тугова рассказала о самых популярных жанрах в независимой литературе у россиян.
«Самым популярным жанром в независимой литературе остается любовный роман — прежде всего современный, истории о сложных отношениях и неверности, любовное фэнтези, остросюжетные романы и романтические комедии. При этом стабильно высокий интерес сохраняется и к фэнтези во всех его поджанрах: от бытового и приключенческого до магических академий, юмористического и городского фэнтези. Любовный роман в независимой литературе — это не классическая история про идеальные отношения, а жанр, который работает с узнаваемыми жизненными конфликтами, дает сильный эмоциональный отклик и эффект сопереживания, часто выходит в формате подписки, что усиливает вовлеченность и формирует привычку следить за историей», — сказала собеседница НСН.
По ее словам, россияне также любят читать романтические комедии и любовное фэнтези.
«Отдельно стоит выделить популярность любовного фэнтези и романтических комедий. Они сочетают эмоциональную близость с эскапизмом и юмором — это комфортное чтение, позволяющее отвлечься от повседневной реальности, не теряя эмоциональной интенсивности. Фэнтези во всех его формах также стабильно занимает лидирующие позиции. Читателей привлекает: возможность уйти в альтернативный мир с понятными правилами; четкая жанровая структура и узнаваемые тропы; сочетание приключения, романтики и личностного роста героев; бытовое фэнтези привлекает аудиторию за счет близости жанра к обычным, бытовым проблемам», — добавила Тугова.
Она также рассказала о перспективных нишах в независимой литературе.
«Среди недооцененных, но перспективных ниш в независимой литературе — городское и историческое фэнтези, магические детективы. Уже несколько лет подряд устойчивый рост показывают сюжеты про драконов и мифологическое фэнтези, особенно на основе славянских и азиатских культур. Именно в этих жанрах в 2026 году ожидается заметный рост интереса читателей. Городское фэнтези у нас постепенно выходит из ниши и становится устойчивым направлением. Его привлекательность для читателя — в сочетании знакомой реальности и скрытого магического слоя. Современный город, привычный быт, социальные проблемы и узнаваемые типажи персонажей дополняются магией, тайными сообществами и сверхъестественными конфликтами. Для читателя это формат "магии рядом". Также это обусловлено популярностью оборотней: они стабильно являются наиболее популярной расой в книгах независимой литературы», — указала эксперт.
Магические детективы привлекают россиян сочетанием загадок и системы правил, отметила Тугова.
«Историческое фэнтези растет за счет запроса на более сложные, "плотные" миры. Читателей привлекают ощущение глубины и проработанности эпохи, интерес к альтернативной истории и переосмыслению прошлого, возможность соединить приключенческий сюжет с культурным и историческим контекстом. Магические детективы показывают стабильный рост благодаря сочетанию двух сильных читательских ожиданий: загадки и системы правил. В этом жанре важны логика, расследование и причинно-следственные связи, а магия выступает не хаотичным элементом, а частью мира с понятными законами», — добавила Тугова.
Ранее руководитель направления собственного контента группы компаний «Литрес» Полина Байманова сказала НСН, что digital-авторы часто выигрывают благодаря контакту с аудиторией и скорости реагирования на запросы читателя.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер бывший главком ВМФ Владимир Куроедов
- «Магия рядом» и любовь: Какой самиздат выбирают россияне
- Москалькова рассчитывает вернуть с Украины еще 10 жителей Курской области
- Росфинмониторинг включил одного из создателей «Миротворца» в список экстремистов
- Президент Кубы заявил о готовности к диалогу с США
- Оберегали детство: Гитарист «Чайфа» о секретах Свердловского рок-клуба
- Китай отверг претензии ЕС о соблюдении санкций против России
- Мгновенное банкротство: Почему доллар по 40 рублей грозит «крахом»
- Крупнейшие сети отелей отказались от сотрудничества с «Яндекс Путешествиями»
- Трамп заявил, что должен попасть в рай
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru