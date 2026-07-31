Глава Минздрава перечислил риски развития рака и болезней сердца

Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал главные риски развития онкологических, эндокринных и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом пишет РИА Новости.

Глава Минздрава отметил, что россиянам следует в первую очередь самим заботиться о своем здоровье, проходить своевременные осмотры, исключить табак и алкоголь.

«Это влияет на развитие онкологических заболеваний, заболеваний сердца. Но и следите за своим весом, потому что лишний вес - это... серьезный предиктор развития целой группы заболеваний, как сердечно-сосудистых, так и онкологических, так и эндокринных», - подчеркнул Мурашко.

Ранее главный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии академик РАН Андрей Каприн рассказал, что курение, ожирение, сахарный диабет и вирус папилломы человека значительно повышают риск развития онкологических заболеваний, пишет Ura.ru.

