«Монстр, ослица и параллельные вселенные»: Чем запомнился «Оскар-2023»
Фильм «Всё везде и сразу» обошел «Аватара» с «Фабельманами», президента Украины забанили, отдав «Оскар» фильму о российском оппозиционере, а буйного Уилла Смита заменила ослица.
В ночь на понедельник в Лос-Анджелесе прошла 95-я церемония вручения кинопремии «Оскар», главным триумфатором которой стал фильм «Всё везде и сразу», взявший сразу семь статуэток.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому запретили выступать на церемонии, зато один из «Оскаров» достался канадскому фильму про оппозиционера Алексея Навального, включенного в РФ в список террористов и экстремистов.
Драк на этот раз не было, зато среди героев перформанса оказались ослица, медведь и беременная Рианна, правда, никто из них статуэток не получил.
CЕМЬ «ОСКАРОВ» И МЫСЛИ «АВАТАРА»
Приз за лучший фильм получила картина режиссеров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта «Всё везде и сразу», главная героиня которой, Эвелин научилась перемещаться по параллельным вселенным и использовать скиллы разных версий самой себя.
Кван и Шайнерт также получили «Оскары» за режиссуру и лучший оригинальный сценарий, исполнительница главной роли Мишель Йео была признана лучшей актрисой, а Джейми Ли Кёртис и Ке Хюи Куан получили премии за лучшие роли второго плана. Всего фильм получил семь статуэток.
В числе конкурентов «Все везде и сразу» в категории «Лучший фильм» были «Фабельманы» (режиссер Стивен Спилберг) и «Банши Инишерина» (режиссер Мартин Макдона), взявшие в этом году «Золотые глобусы», «Тар», «На западном фронте без перемен», «Говорят женщины», «Топ Ган: Мэверик», а также «Треугольник печали» Рубена Эстлунда и «Аватар: путь воды» Джеймса Кэмерона, которые, несмотря на санкции, были показаны в российских кинотеатрах.
Кинокритик Давид Шнейдеров в преддверии церемонии говорил НСН, что российский фильм «Чебурашка», побивший в этом году все возможные рекорды, провалился бы на «Оскаре».
«Одновременно с "Чебурашкой" в Америке вышли "Аватар-2" и мультфильм "Кот в сапогах-2". Если бы эти три фильма, включая "Чебурашку", вышли одновременно в российский прокат, от "Чебурашки" остались бы только уши. "Аватар" бы оттянул взрослых и тинейджеров, "Кот в сапогах" – маленьких, а на "Чебурашку" пошли бы остатки тех, кто испытывает ностальгию и прочее. Графика сделана плохо. Не может фильм в подобной сложной технологии соревноваться с картинами с бюджетами в 100-200 млн долларов. Это объективная реальность», - пояснил эксперт.
«Оскар» в номинации «Лучший актер» получил Брендан Фрейзер, сыгравший в драме «Кит» страдающего ожирением Чарли, пытающегося восстановить отношения с дочерью. Его конкурентами были Колин Фаррелл («Банши Инишерина»), Пол Мескал («Солнце мое»), Билл Найи («Жить») и Остин Батлер (фильм «Элвис»), которого стилист Сергей Зверев в интервью НСН называл новой звездой.
Мишель Йео из «Всё везде и сразу», получившая «Оскар» как лучшая актриса, обошла Кейт Бланшетт («Тар»), Ану де Армас («Блондинка»), Андреу Райзборо («Ради Лесли») и Мишель Уильямс («Фабельманы»). При этом Йео и Бланшетт ранее получили «Золотые глобусы» как лучшая драматическая и лучшая комедийная актрисы.
Ну а новый «Аватар», который хвалила в интервью НСН Светлана Сурганова, довольствовался «Оскаром» за лучшие визуальные эффекты.
«И первый, и второй "Аватар", те мысли и идеи, которые транслирует автор этого кино, они в глобальном человеческом смысле сейчас невероятно актуальны и важны. Человечеству надо пересмотреть отношение ко многим понятиям, вещам и, наконец, научиться жить в мире, согласии и сотрудничестве, не посягая ни на друг друга, ни на другие цивилизации. Этот фильм мне невероятно понравился», - отмечала лидер группы «Сурганова и оркестр».
ПОЛИТИКИ И ОСЛИЦА
По традиции, на «Оскаре» не обошлось без политики. В преддверии церемонии стало известны, что организаторы премии отвергли идею президента Украины Владимира Зеленского выступить там с видеообращением. Это возмутило официального представителя МИД РФ Марию Захарову, в ироничной манере предложившую вручить украинскому лидеру «Оскар».
«Зеленскому второй год подряд отказали в выступлении на церемонии вручения премии "Оскар". Вот же подлецы. Зеленскому не то, что выступать надо на церемонии вручения "Оскара", ему пора саму премию дать за исполнение главной роли в американском сериале ужасов. Зависимый от Вашингтона и препаратов монстр воплощён им гиперреалистично. В отличие от президента Голобородько в "Слуге народа"», - написала Захарова в Telegram.
Между тем, «Оскара» в категории «Лучший полнометражный документальный фильм» получил фильм «Навальный» канадского режиссёра Дэниела Роэра. Получать статуэтку вышли дочь, жена и сын политика, признанного в РФ экстремистом и террористом, а также режиссер картины. Захарова пока никак не прокомментировала эту информацию, зато ее не побоялись озвучить ведущие российские СМИ.
На фоне прошлогоднего «Оскара», когда Уилл Смит влепил пощечину неудачно пошутившему о жене актера комику Крису Року, на этот раз ничего подобного не произошло. Правда, без экзотики не обошлось.
Перед объявлением победителя в категории «Лучший дизайн костюмов» ведущий церемонии Джимми Киммел вывел на сцену ослицу, сказав, что это не просто животное, а героиня фильма «Банши Инишерина».
«Дженни — не только актриса. Она — сертифицированный осел эмоциональной поддержки. Или, по крайней мере, это то, что мы сказали авиакомпании, чтобы посадить ее на самолет из Ирландии», - пояснил Киммел.
Во время вручения «Аватару» премии за лучшие визуальные эффекты на сцену вышла режиссёр фильма «Кокаиновый медведь» Элизабет Бэнкс. За ней на сцену вышел «настоящий» медведь, который вскоре спустился шутить в зал.
Еще одним ярким моментом «Оскара»-2023 стало выступление беременной певицы Рианны, демонстрировавшей помимо вокальных навыков свой живот.
Она исполнила композицию «Lift me up» к сиквелу «Черной пантеры», но не получила «Оскар» за лучшую песню к фильму. Статуэтку получила песня «Naatu Naatu» из индийского фильма «RRR: Рядом ревет революция», порадовав лидера группы «Мельница» Хелавису, которая в интервью НСН признавалась, что в восторге и от самого трека, и от вирусного клипа на YouTube.
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