«Монстр, ослица и параллельные вселенные»: Чем запомнился «Оскар-2023»

Фильм «Всё везде и сразу» обошел «Аватара» с «Фабельманами», президента Украины забанили, отдав «Оскар» фильму о российском оппозиционере, а буйного Уилла Смита заменила ослица.

В ночь на понедельник в Лос-Анджелесе прошла 95-я церемония вручения кинопремии «Оскар», главным триумфатором которой стал фильм «Всё везде и сразу», взявший сразу семь статуэток.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому запретили выступать на церемонии, зато один из «Оскаров» достался канадскому фильму про оппозиционера Алексея Навального, включенного в РФ в список террористов и экстремистов.

Драк на этот раз не было, зато среди героев перформанса оказались ослица, медведь и беременная Рианна, правда, никто из них статуэток не получил.

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CЕМЬ «ОСКАРОВ» И МЫСЛИ «АВАТАРА»

Приз за лучший фильм получила картина режиссеров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта «Всё везде и сразу», главная героиня которой, Эвелин научилась перемещаться по параллельным вселенным и использовать скиллы разных версий самой себя.

Кван и Шайнерт также получили «Оскары» за режиссуру и лучший оригинальный сценарий, исполнительница главной роли Мишель Йео была признана лучшей актрисой, а Джейми Ли Кёртис и Ке Хюи Куан получили премии за лучшие роли второго плана. Всего фильм получил семь статуэток.

В числе конкурентов «Все везде и сразу» в категории «Лучший фильм» были «Фабельманы» (режиссер Стивен Спилберг) и «Банши Инишерина» (режиссер Мартин Макдона), взявшие в этом году «Золотые глобусы», «Тар», «На западном фронте без перемен», «Говорят женщины», «Топ Ган: Мэверик», а также «Треугольник печали» Рубена Эстлунда и «Аватар: путь воды» Джеймса Кэмерона, которые, несмотря на санкции, были показаны в российских кинотеатрах.

Кинокритик Давид Шнейдеров в преддверии церемонии говорил НСН, что российский фильм «Чебурашка», побивший в этом году все возможные рекорды, провалился бы на «Оскаре».

«Одновременно с "Чебурашкой" в Америке вышли "Аватар-2" и мультфильм "Кот в сапогах-2". Если бы эти три фильма, включая "Чебурашку", вышли одновременно в российский прокат, от "Чебурашки" остались бы только уши. "Аватар" бы оттянул взрослых и тинейджеров, "Кот в сапогах" – маленьких, а на "Чебурашку" пошли бы остатки тех, кто испытывает ностальгию и прочее. Графика сделана плохо. Не может фильм в подобной сложной технологии соревноваться с картинами с бюджетами в 100-200 млн долларов. Это объективная реальность», - пояснил эксперт.

«Оскар» в номинации «Лучший актер» получил Брендан Фрейзер, сыгравший в драме «Кит» страдающего ожирением Чарли, пытающегося восстановить отношения с дочерью. Его конкурентами были Колин Фаррелл («Банши Инишерина»), Пол Мескал («Солнце мое»), Билл Найи («Жить») и Остин Батлер (фильм «Элвис»), которого стилист Сергей Зверев в интервью НСН называл новой звездой.

Мишель Йео из «Всё везде и сразу», получившая «Оскар» как лучшая актриса, обошла Кейт Бланшетт («Тар»), Ану де Армас («Блондинка»), Андреу Райзборо («Ради Лесли») и Мишель Уильямс («Фабельманы»). При этом Йео и Бланшетт ранее получили «Золотые глобусы» как лучшая драматическая и лучшая комедийная актрисы.

Ну а новый «Аватар», который хвалила в интервью НСН Светлана Сурганова, довольствовался «Оскаром» за лучшие визуальные эффекты.

«И первый, и второй "Аватар", те мысли и идеи, которые транслирует автор этого кино, они в глобальном человеческом смысле сейчас невероятно актуальны и важны. Человечеству надо пересмотреть отношение ко многим понятиям, вещам и, наконец, научиться жить в мире, согласии и сотрудничестве, не посягая ни на друг друга, ни на другие цивилизации. Этот фильм мне невероятно понравился», - отмечала лидер группы «Сурганова и оркестр».
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ПОЛИТИКИ И ОСЛИЦА

По традиции, на «Оскаре» не обошлось без политики. В преддверии церемонии стало известны, что организаторы премии отвергли идею президента Украины Владимира Зеленского выступить там с видеообращением. Это возмутило официального представителя МИД РФ Марию Захарову, в ироничной манере предложившую вручить украинскому лидеру «Оскар».

«Зеленскому второй год подряд отказали в выступлении на церемонии вручения премии "Оскар". Вот же подлецы. Зеленскому не то, что выступать надо на церемонии вручения "Оскара", ему пора саму премию дать за исполнение главной роли в американском сериале ужасов. Зависимый от Вашингтона и препаратов монстр воплощён им гиперреалистично. В отличие от президента Голобородько в "Слуге народа"», - написала Захарова в Telegram.

Между тем, «Оскара» в категории «Лучший полнометражный документальный фильм» получил фильм «Навальный» канадского режиссёра Дэниела Роэра. Получать статуэтку вышли дочь, жена и сын политика, признанного в РФ экстремистом и террористом, а также режиссер картины. Захарова пока никак не прокомментировала эту информацию, зато ее не побоялись озвучить ведущие российские СМИ.

На фоне прошлогоднего «Оскара», когда Уилл Смит влепил пощечину неудачно пошутившему о жене актера комику Крису Року, на этот раз ничего подобного не произошло. Правда, без экзотики не обошлось.

Перед объявлением победителя в категории «Лучший дизайн костюмов» ведущий церемонии Джимми Киммел вывел на сцену ослицу, сказав, что это не просто животное, а героиня фильма «Банши Инишерина».

«Дженни — не только актриса. Она — сертифицированный осел эмоциональной поддержки. Или, по крайней мере, это то, что мы сказали авиакомпании, чтобы посадить ее на самолет из Ирландии», - пояснил Киммел.
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Во время вручения «Аватару» премии за лучшие визуальные эффекты на сцену вышла режиссёр фильма «Кокаиновый медведь» Элизабет Бэнкс. За ней на сцену вышел «настоящий» медведь, который вскоре спустился шутить в зал.

Еще одним ярким моментом «Оскара»-2023 стало выступление беременной певицы Рианны, демонстрировавшей помимо вокальных навыков свой живот.

Она исполнила композицию «Lift me up» к сиквелу «Черной пантеры», но не получила «Оскар» за лучшую песню к фильму. Статуэтку получила песня «Naatu Naatu» из индийского фильма «RRR: Рядом ревет революция», порадовав лидера группы «Мельница» Хелавису, которая в интервью НСН признавалась, что в восторге и от самого трека, и от вирусного клипа на YouTube.

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