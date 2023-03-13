«Монстр, ослица и параллельные вселенные»: Чем запомнился «Оскар-2023»

CЕМЬ «ОСКАРОВ» И МЫСЛИ «АВАТАРА»

Приз за лучший фильм получила картина режиссеров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта «Всё везде и сразу», главная героиня которой, Эвелин научилась перемещаться по параллельным вселенным и использовать скиллы разных версий самой себя.

Кван и Шайнерт также получили «Оскары» за режиссуру и лучший оригинальный сценарий, исполнительница главной роли Мишель Йео была признана лучшей актрисой, а Джейми Ли Кёртис и Ке Хюи Куан получили премии за лучшие роли второго плана. Всего фильм получил семь статуэток.

В числе конкурентов «Все везде и сразу» в категории «Лучший фильм» были «Фабельманы» (режиссер Стивен Спилберг) и «Банши Инишерина» (режиссер Мартин Макдона), взявшие в этом году «Золотые глобусы», «Тар», «На западном фронте без перемен», «Говорят женщины», «Топ Ган: Мэверик», а также «Треугольник печали» Рубена Эстлунда и «Аватар: путь воды» Джеймса Кэмерона, которые, несмотря на санкции, были показаны в российских кинотеатрах.

Кинокритик Давид Шнейдеров в преддверии церемонии говорил НСН, что российский фильм «Чебурашка», побивший в этом году все возможные рекорды, провалился бы на «Оскаре».

«Одновременно с "Чебурашкой" в Америке вышли "Аватар-2" и мультфильм "Кот в сапогах-2". Если бы эти три фильма, включая "Чебурашку", вышли одновременно в российский прокат, от "Чебурашки" остались бы только уши. "Аватар" бы оттянул взрослых и тинейджеров, "Кот в сапогах" – маленьких, а на "Чебурашку" пошли бы остатки тех, кто испытывает ностальгию и прочее. Графика сделана плохо. Не может фильм в подобной сложной технологии соревноваться с картинами с бюджетами в 100-200 млн долларов. Это объективная реальность», - пояснил эксперт.

«Оскар» в номинации «Лучший актер» получил Брендан Фрейзер, сыгравший в драме «Кит» страдающего ожирением Чарли, пытающегося восстановить отношения с дочерью. Его конкурентами были Колин Фаррелл («Банши Инишерина»), Пол Мескал («Солнце мое»), Билл Найи («Жить») и Остин Батлер (фильм «Элвис»), которого стилист Сергей Зверев в интервью НСН называл новой звездой.

Мишель Йео из «Всё везде и сразу», получившая «Оскар» как лучшая актриса, обошла Кейт Бланшетт («Тар»), Ану де Армас («Блондинка»), Андреу Райзборо («Ради Лесли») и Мишель Уильямс («Фабельманы»). При этом Йео и Бланшетт ранее получили «Золотые глобусы» как лучшая драматическая и лучшая комедийная актрисы.

Ну а новый «Аватар», который хвалила в интервью НСН Светлана Сурганова, довольствовался «Оскаром» за лучшие визуальные эффекты.

«И первый, и второй "Аватар", те мысли и идеи, которые транслирует автор этого кино, они в глобальном человеческом смысле сейчас невероятно актуальны и важны. Человечеству надо пересмотреть отношение ко многим понятиям, вещам и, наконец, научиться жить в мире, согласии и сотрудничестве, не посягая ни на друг друга, ни на другие цивилизации. Этот фильм мне невероятно понравился», - отмечала лидер группы «Сурганова и оркестр».