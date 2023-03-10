Захарова отреагировала на отказ Зеленскому в выступлении на премии «Оскар»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила отказ президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении на церемонии вручения премии «Оскар».
Ранее американская киноакадемия отклонила запрос Зеленского о выступлении на кинопремии, напоминает РИА ФАН. Украинский президент получает отказ второй год подряд, отмечает телеканал «360».
«Вот же подлецы. Зеленскому не то, что выступать надо на церемонии вручения Оскара, ему пора саму премию дать за исполнение главной роли в американском сериале ужасов», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Дипломат отметила, что украинский президент «гиперреалистично» изображает «монстра», зависимого от США «и препаратов».
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