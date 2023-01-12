«Сердце ястреба и Красавчик Визерис»: Культурный гид страны на выходные

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«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляют первый в новом году обзор самых интересных культурных событий выходных.

Культурным гидом НСН сегодня выступила лидер группы «Мельница» Хелависа, находящаяся сейчас в рождественском туре на Урале.

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Московский концертный уикенд стартует в пятницу со Старого нового года с пианистом Денисом Мацуевым в «Крокусе» и выступлений групп «МультFильмы» (13 января, клуб «Мумий Тролль») и «Заточка» (13 января, клуб «16 тонн»).

В субботу дадут концерт «Приключения электроников» (14 января, «1930»), а в воскресенье – «Кирпичи» (15 января, «1930») и «Маша и Медведи» (15 января, «16 тонн»).

«Чиж и Co» выступит в выходные в Сочи, «Мастер» отметит 35-летие в Питере, «Воскресенье» отправится в Новосибирск, а «Мельница» в эти дни представит программу «Сердце ястреба. Рождество» в Челябинске (12 января), Магнитогорске (13 января) и Тольятти (15 января).

Хелависа рассказала НСН, где выступит ее команда перед московским концертом 20 января.

«Это традиционный для нас рождественский тур, мы уже не первый год, а раз пятый проводим не парочку концертов в столицах, а уезжаем в полноформатный тур, и всегда это очень хорошо получается. Сейчас уже второй раз мы делаем рождественский тур по Уралу. Начали мы с Пскова и Санкт-Петербурга, после этого улетели на Урал, у нас здесь пять городов – Екатеринбург, Пермь, Тюмень, сегодня мы в Челябинске, завтра будем в Магнитогорске. Дальше у нас небольшой перерыв и до московского концерта есть два отдельных выступления в Тольятти и Архангельске. Выступления основываются на программе "Сердце ястреба", которую мы играем в этом сезоне, но с определенными праздничными твистами. Там звучит больше песен с рождественской и зимней тематикой, например, "Филидель", одна из наших самых рождественских песен. В этой программе достаточно огоньков и волшебства», - отметила певица.

Она раскрыла секрет, как не оказаться в «режиме зомби», давая концерты день за днем, а также рассказала о тюменских сюрпризах.

«Нужно закладывать определенные дни перерыва, потому что нельзя сыграть подряд Санкт-Петербург и Екатеринбург – это значит улетать сразу после концерта в ночи из "Пулково" в "Кольцово" с пересадкой в "Домодедово", с такой логистикой ты оказываешься в Екатеринбурге в «режиме зомби». Кроме того, в Тюмени мы уже второй год закладываем день на поездку на горячие источники. В последние годы Тюменская область прокачала свой туристический потенциал за счет горячих источников и основанных на них разнообразных курортов, терм и спа. При этом вчера в Тюмени по нам так било статическое электричество! Надеюсь, что сегодня такого не будет и резиновые сапоги можно не одевать», - пошутила Хелависа.

