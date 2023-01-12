«Сердце ястреба и Красавчик Визерис»: Культурный гид страны на выходные
Хелависа рассказала в эфире НСН о тюменских молниях и челябинском волшебстве, восхитилась «Домом дракона», призналась в любви МХТ и пообещала посмотреть новый фильм Гая Ричи в Ирландии.
Концерты: «Режим зомби и Сердце ястреба»
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляют первый в новом году обзор самых интересных культурных событий выходных.
Культурным гидом НСН сегодня выступила лидер группы «Мельница» Хелависа, находящаяся сейчас в рождественском туре на Урале.
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Московский концертный уикенд стартует в пятницу со Старого нового года с пианистом Денисом Мацуевым в «Крокусе» и выступлений групп «МультFильмы» (13 января, клуб «Мумий Тролль») и «Заточка» (13 января, клуб «16 тонн»).
В субботу дадут концерт «Приключения электроников» (14 января, «1930»), а в воскресенье – «Кирпичи» (15 января, «1930») и «Маша и Медведи» (15 января, «16 тонн»).
«Чиж и Co» выступит в выходные в Сочи, «Мастер» отметит 35-летие в Питере, «Воскресенье» отправится в Новосибирск, а «Мельница» в эти дни представит программу «Сердце ястреба. Рождество» в Челябинске (12 января), Магнитогорске (13 января) и Тольятти (15 января).
Хелависа рассказала НСН, где выступит ее команда перед московским концертом 20 января.
«Это традиционный для нас рождественский тур, мы уже не первый год, а раз пятый проводим не парочку концертов в столицах, а уезжаем в полноформатный тур, и всегда это очень хорошо получается. Сейчас уже второй раз мы делаем рождественский тур по Уралу. Начали мы с Пскова и Санкт-Петербурга, после этого улетели на Урал, у нас здесь пять городов – Екатеринбург, Пермь, Тюмень, сегодня мы в Челябинске, завтра будем в Магнитогорске. Дальше у нас небольшой перерыв и до московского концерта есть два отдельных выступления в Тольятти и Архангельске. Выступления основываются на программе "Сердце ястреба", которую мы играем в этом сезоне, но с определенными праздничными твистами. Там звучит больше песен с рождественской и зимней тематикой, например, "Филидель", одна из наших самых рождественских песен. В этой программе достаточно огоньков и волшебства», - отметила певица.
Она раскрыла секрет, как не оказаться в «режиме зомби», давая концерты день за днем, а также рассказала о тюменских сюрпризах.
«Нужно закладывать определенные дни перерыва, потому что нельзя сыграть подряд Санкт-Петербург и Екатеринбург – это значит улетать сразу после концерта в ночи из "Пулково" в "Кольцово" с пересадкой в "Домодедово", с такой логистикой ты оказываешься в Екатеринбурге в «режиме зомби». Кроме того, в Тюмени мы уже второй год закладываем день на поездку на горячие источники. В последние годы Тюменская область прокачала свой туристический потенциал за счет горячих источников и основанных на них разнообразных курортов, терм и спа. При этом вчера в Тюмени по нам так било статическое электричество! Надеюсь, что сегодня такого не будет и резиновые сапоги можно не одевать», - пошутила Хелависа.
Театр: «Сестра Карамазова и вечный Стасик»
В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии «Кассир.ру», трагифарс «Последний поезд» в Ленкоме, премьера в «Современнике» «Зимний вечер. Не один дома» и спектакль Константина Богомолова «Карамазовы» в МХТ им. Чехова, в котором одного из братьев играет женщина, а среди других персонажей фигурируют Катя-кровосос, механические менты, а также правый и левый глаз.
Театралов Краснодара заинтересовали «Иллюзии» по мотивам Ивана Вырыпаева, в Воронеже активно скупали билеты на спектакль «Сережа очень тупой», ну а в Мастерской Петра Фоменко отметят 90-летие мэтра «Комедией о трагедии».
Хелависа призналась НСН, что очень любит МХТ, но собирается в театр Вахтангова.
«Мы ходили в МХТ на "Сирано", прекрасный абсолютно спектакль с Чурсиным и Паулина Андреева тогда еще была. Это совершенно чудесная постановка, всем рекомендую. И буквально на следующей неделе я веду родителей на "Царя Эдипа" в Вахтанговский театр. Это постановка Римаса Туминаса с настоящим греческим хором. Думаю, что это тоже должно быть очень хорошо. Я очень люблю МХТ. Весной, когда мы ходили на "Сирано", там в фойе была прекрасная выставка всех мольеровских постановок МХТ, в том числе с халатом Тартюфа, который был на Любшине в классической постановке, который, кстати я видела. Когда я была маленькая, в школе мы ходили классом на "Тартюф" с Любшиным. За эти вещи я тоже очень ценю театр», - отметила лидер группы «Мельница».
Ее также вдохновил опыт худрука МХТ Константина Хабенского, который 11 января, в свой день рожденья, вышел на сцену и сыграл сразу несколько ролей в спектакле «Не покидай свою планету».
«Это шикарная штука, но тут бывает, что с датой рождения не везет. У меня, например, день рождения 3 сентября, и подгадать концерт под самое начало учебного года не всегда получается, но, возможно, в этом году у меня это получится. У нас часто получается, что мы празднуем дни рождения наших "июльских львов" Фролова и Вишнякова на летних фестивалях, такое бывает часто. В принципе, идея праздновать день рождения на сцене для любого профессионала – это очень хорошо, будь то бенефис или просто рядовой спектакль», - отметила певица.
Она также рекомендовала всем Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко.
«Из музыкальных театров это "вечный Стасик". Мы как раз перед Новым годом с детьми ходили на новую постановку "Щелкунчика", очень хорошая, бережная и красивая постановка.", - добавила Хелависа.
Кино: «От Вестероса до Ирландии»
В рамках нового киноуикенда, который стартует уже сегодня, россияне увидят шесть премьер.
В их числе российский мультфильм «Умка», американское семейное фэнтези «Каспер. Легенда возвращается», а также новый боевик Гая Ричи «Операция "Фортуна". Искусство побеждать» с участием Джейсона Стэйтема и Хью Гранта.
Хелависа пообещала НСН посмотреть этот фильм, но не в Москве, а в Ирландии.
«Как выйдет, посмотрю, но не в Москве. У меня есть возможность пойти в кинотеатр в Ирландии, абсолютно свободно без каких-либо переподвывертов. Вернусь домой, пойду в кино», - сказала певица.
Она также рассказала, что следила за церемонией вручения премии «Золотой глобус» и рада победе «Дома дракона» в номинации «Лучший драматический сериал».
«Да, я следила за этим. Я очень рада за "Дом дракона" и всю команду сериала, это абсолютно шикарный проект, они очень хороши, там чудесный каст. В отличие от "Игры престолов", где, в первую очередь, мы знакомились с миром Вестероса и умение актеров играть было не настолько важно, каким оно стало в "Доме дракона". В "Доме дракона", выражаясь словами Льва Николаевича Толстого, "мысль семейная", как в "Анне Карениной". Это мартиновская (писатель Джордж Мартин – прим. НСН) "Сага о Форсайтах". Там, конечно, от умения играть каста зависело примерно все, и я страшно рада за всех, особенно мой любимец Пэдди Консидайн, который играл короля Визериса, он красавчик», - подчеркнула лидер «Мельницы».
Кроме того, она отметила победителей в номинации «Лучшая песня».
«Что касается "Золотого глобуса", еще я очень рада за индийский проект "RRR: Рядом ревет революция", потому что песня "Naatu Naatu" с совершенно вирусным танцем обошла множество других шикарных треков, в том числе Рианну из "Черной пантеры", так что "Naatu! Naatu! Naatu!"», - заключила собеседница НСН.
В конце декабря стилист Сергей Зверев в интервью НСН назвал новой голливудской звездой актера Остина Батлера, получившего вчера «Золотой глобус» за главную роль в фильме «Элвис».
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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