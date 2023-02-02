«Пушкин Сургановой и Есенин Безрукова»: Культурный гид страны на выходные

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«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий предстоящих выходных.

Сегодня культурным гидом НСН выступила лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова.

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Концертный уикенд в столице начнется с пятничного выступления Евгения Маргулиса (3 февраля, клуб «16 тонн»), в субботу фанатов порадуют «Операция пластилин» (4 февраля, «VK Stadium») и «Город 312» (4 февраля, Urban), а в воскресенье – Линда (5 февраля, Magnus Locus).

«Чиж & Co» выступит в выходные в Уфе (4 февраля) и Челябинске (5 февраля), при этом специальным гостем на концерте в столице Башкирии станет группа «Калинов мост», ну а 8 февраля уфимская публика встретит «Моральный кодекс».

Кроме того, в ближайший уикенд пройдут два интересных события, связывающих мир музыки и аниме. В Ростове-на–Дону саундтреки из культовых фильмов Хаяо Миядзаки и популярных аниме исполнит Simple Music Ensemble, а в Москве (Кафедральный собор святых Петра и Павла) представят органную версию музыки из «Вселенной Миядзаки».

Ну а Светлана Сурганова рекомендовала всем обратить внимание на пианистку Варвару Мягкову

«Я была на концерте прекрасного пианиста современности, сейчас это один из самых моих любимых пианистов, Варвара Мягкова, я насладилась ее творчеством, ее концертом», - рассказала лидер группы «Сурганова и оркестр».

