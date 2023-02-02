«Пушкин Сургановой и Есенин Безрукова»: Культурный гид страны на выходные
Светлана Сурганова в эфире НСН похвалила «Аватар» и рассказала о культурной точке притяжения Питера, Урал ждет Есенина-Безрукова, а киноманы гадают, о чем еще будут говорить мужчины.
Концерты: От Маргулиса до аниме
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий предстоящих выходных.
Сегодня культурным гидом НСН выступила лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова.
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Концертный уикенд в столице начнется с пятничного выступления Евгения Маргулиса (3 февраля, клуб «16 тонн»), в субботу фанатов порадуют «Операция пластилин» (4 февраля, «VK Stadium») и «Город 312» (4 февраля, Urban), а в воскресенье – Линда (5 февраля, Magnus Locus).
«Чиж & Co» выступит в выходные в Уфе (4 февраля) и Челябинске (5 февраля), при этом специальным гостем на концерте в столице Башкирии станет группа «Калинов мост», ну а 8 февраля уфимская публика встретит «Моральный кодекс».
Кроме того, в ближайший уикенд пройдут два интересных события, связывающих мир музыки и аниме. В Ростове-на–Дону саундтреки из культовых фильмов Хаяо Миядзаки и популярных аниме исполнит Simple Music Ensemble, а в Москве (Кафедральный собор святых Петра и Павла) представят органную версию музыки из «Вселенной Миядзаки».
Ну а Светлана Сурганова рекомендовала всем обратить внимание на пианистку Варвару Мягкову
«Я была на концерте прекрасного пианиста современности, сейчас это один из самых моих любимых пианистов, Варвара Мягкова, я насладилась ее творчеством, ее концертом», - рассказала лидер группы «Сурганова и оркестр».
Театр: Snow Show, Учитель и Есенин Безрукова
В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии «Kassir.ru», премьера спектакля «Сон в летнюю ночь» в заменившем «Гоголь-центр» Театре им. Гоголя, режиссером которого стал его худрук Антон Яковлев, а также «Захудалый род» в постановке Сергея Женовача в Студии театрального искусства.
В Екатеринбурге активно скупали билеты на спектакль «Хулиган. Исповедь», в котором Сергей Безруков играет Сергея Есенина, в Калининграде – на «Семейный переполох» с Татьяной Васильевой, а в Петербурге – на балет «Жизель» в Мариинке.
Светлана Сурганова призналась НСН, что скучает по Мариинке и рассказала о совместном театральном опыте с Вениамином Смеховым.
«Давно очень не была, кстати, тоскую по нему. Последнее мое посещение – это новая сцена Мариинского театра, были концерты с участием Гергиева, музыкальные, в основном… Вениамин Борисович Смехов, мне посчастливилось поучаствовать с ним в спектакле "Веселое имя - Пушкин", это, конечно, незабываемый опыт. Помимо того, что это потрясающий актер, это большой учитель с большой буквы, который так деликатно подсказывает и направляет тебя: у него каждая ремарка, каждый совет просто на вес золота. Спасибо ему огромное за этот опыт», - подчеркнула певица.
Она добавила, что восхищается творчеством Вячеслава Полунина, Алисы Фрейндлих и Олега Басилашвили, рекомендовав также Олега Алмазова.
«За все 28 или 30 лет существования этого нетленного спектакля "Snow Show" Вячеслава Полунина, каждый раз, когда я попадаю в эту атмосферу, - каждый пришедший окунается в совершенно неподражаемый мир, не только мир детства, - Вячеславу Полунину удается через вроде бы такой простой, понятный детский язык транслировать невероятно глубокие, философские вещи, метафоры он использует потрясающие. Поэтому, наверное, этот спектакль, это шоу такое долговечное. Есть прекрасный питерский актер Олег Алмазов, у которого есть моноспектакль по стихам Иосифа Бродского, очень интересная трактовка, рекомендую эту работу посмотреть. При этом, что бы не делали на сцене Алиса Бруновна (Фрейндлих – прим. НСН) и Олег Басилашвили, это, конечно, нужно видеть, используйте любую возможность», - посоветовала Сурганова.
Точка притяжения: «ПушкинРядом»
Лидер группы «Сурганова и оркестр» также рассказала НСН о своем культурном проекте «ПушкинРядом», который стал для Питера настоящей точкой притяжения творческих людей.
«Последние 2,5 года все мое внимание, силы, энергия ушла, чтобы создать арт-пространство "ПушкинРядом", культурологическая точка притяжения создалась в Санкт-Петербурге. Для меня весь город сконцентрировался в "ПушкинРядом". Мне хотелось создать полифункциональное пространство, где возможно все. Это и студия звукозаписи, и живые концерты, возможность давать спектакли, это формат интервью, поэтических вечеров, кинопоказов, выставок, лекций, проведение стримов и онлайн-трансляций. Это наше место, которое мы сами сделали, это наше арт-пространство на канале Грибоедова недалеко от Пушкинского домика, где мы принимаем замечательных гостей и спикеров», - рассказала Светлана Яковлевна.
По ее словам, в этом арт-пространстве можно встретить разноплановую публику – от поэтов до интеллектуалов.
«Если вы хотите найти единомышленников, прямо рекомендую вступать в клуб "ПушкинРядом". Вы там найдете все: поэтическую, интеллектуальную, любую культурологическую близость, потому что это пространство объединяет в себе всех неравнодушных людей, глубоко мыслящих, заинтересованных, саморазвивающихся, интересующихся современным искусством, искусством прошлых лет, причем, не только поэзией, театром и кинематографией, очень широкая палитра. У нас проходят клубные встречи резидентов клуба "ПушкинРядом", вступайте – не пожалеете», - подчеркнула Сурганова.
При этом она отметила, что задумывается о филиалах в других городах, но «пока эта уникальная точка находится в Питере».
Кино: Мысли «Аватара» и мужчины «Квартета»
Главным хитом нового киноуикенда, который стартует в России уже сегодня, станет премьера очередной веселой истории о похождениях участников «Квартета И».
При этом в фильме «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» помимо традиционных героев мы также увидим Гарика Харламова с Дмитрием Нагиевым.
На экраны также выйдет первый российско-ливанский фильм «Гнев» о судьбе девушки, сбежавшей из семьи.
Кроме того, россияне увидят в кинотеатрах перевыпуск немецкой картины «Небо над Берлином» об ангелах Дамиэле и Кассиэле, с которой режиссер Вим Вендерс в свое время победил на Каннском фестивале (приза за лучшую режиссуру).
Ну а Светлана Сурганова рассказала НСН, что ей очень понравился новый «Аватар», который, по ее мнению, сегодня особенно актуален.
«Мне удалось посмотреть новый "Аватар", пока на смартфоне. Конечно, мечтаю увидеть его на широком экране, с профессиональным звуком, потому что и первый, и второй "Аватар", те мысли и идеи, которые транслирует автор этого кино, они в глобальном человеческом смысле сейчас невероятно актуальны и важны. Человечеству надо пересмотреть отношение ко многим понятиям, вещам и, наконец, научиться жить в мире, согласии и сотрудничестве, не посягая ни на друг друга, ни на другие цивилизации. Этот фильм мне невероятно понравился», - призналась Сурганова.
В числе любимых голливудских актеров она назвала Энтони Хопкинса и Мэрил Стрип, а также рекомендовала российские сериалы с Кириллом Кяро.
«Мои наилюбимейшие актеры – Мэрил Стрип и Энтони Хопкинс, один из последних фильмов с которым "Отец" рассказывает о пожилом человеке, у которого идет раздвоение миров, прошлое и настоящее, это интересно. Мне также понравился сериал "Пассажиры", в котором таксист перевозит людей из пограничного состояния. Там играет Кирилл Кяро – харизматичный, классный, красивый актер, он мне очень нравится. Он мне очень люб, сериал про ботов я смотрела и "Пассажиры", где он играет таксиста. Кстати, в одной из серий там снялся Вениамин Смехов», - заключила собеседница НСН.
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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