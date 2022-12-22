«Код Зверева и фэшн-иконы»: Культурный гид страны на выходные
Сергей Зверев назвал «богами» Цоя и Кинчева, рассказал, как вдохновиться от шапок и фонтана, рекомендовал Аронову с Безруковым и обнаружил новую голливудскую звезду.
Концерты: «Это наш код!»
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляют обзор самых интересных культурных событий последнего предновогоднего уикенда.
Культурным гидом НСН сегодня выступил суперзвезда Сергей Зверев, рассказавший о кино, театре, музыке и моде.
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Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев отмечает в воскресенье День рождения, в связи с чем даст сразу два концерта – в Москве (23 ноября, Горбушка) и Питере (25 декабря). Кроме того, в столице пройдут большие новогодние концерты «Чижа и Со» (24 декабря, «Клуб 1930»,) и «Пикника» (24 декабря, «Urban»), а Animal ДжаZ выступит в городе на Неве.
Сергей Зверев признался НСН, что обожает рок-музыку и считает «монстрами» Виктора Цоя с Константином Кинчевым, а также Чижа и «Пикник».
«Обожаю рок-музыку, но не все, что у наших артистов. Назвали самых монстров. Это же моя молодость! Конечно, Цой, это все звезды моего времени. Конечно, для меня они Боги, потому что это большая, неотъемлемая часть моей жизни. Был трудный период, и они были в этом периоде. Было очень трудно, мы жили в бараке, на нашу семью было 19 метров. Это большая часть моей жизни, поэтому я всегда очень трепетно отношусь к ним, и то, что они несут, это наш код», - сказал Зверев.
Он посетовал, что не ходит на концерты из-за повышенного внимания к своей персоне, добавив, что далеко не всегда живое исполнение лучше фонограммы.
«Иногда вдохновляюсь, когда артистка работает под фонограмму, но такая энергетика, что сбивает с ног. А после нее вышла и живьем как запела, я думал, что сознание потеряю от этого визга. Зачем петь в живую, если плохо все? И я вдохновился той, которая под фанеру, потому что там было все: красота, костюм, секс, невозможный фэшн и невероятный голос», - пояснил собеседник НСН.
Театр: «Я давно так не ржал!»
В число самых популярных театральных постановок уикенда, по версии «Kassir.ru», вошли спектакли «Поминальная молитва» в «Ленкоме» и «Щелкунчик» в Московском Губернском театре, худруком которого является Сергей Безруков.
Театралы Ростова-на-Дону выбрали спектакль «Про Федота-стрельца» по мотивам Леонида Филатова, новосибирские – «Анкедоты Довлатова», а казанские – «Любовь по-французски».
Ну а Сергей Зверев признался НСН, что в восторге от актрисы Марии Ароновой.
«Это был очень насыщенный год, было много интересных спектаклей, фильмов, светских мероприятий. Мне запомнилось, что было много негатива: на какой спектакль не придешь, везде убийство, эту застрелили, этого повесили. Был период, что я был настолько разочарован, ведь хочется пойти в театр выдохнуть, хочется получить, чтобы было в меру сексуально, в меру fashion, чтобы красота была, красивые лица и выйти вдохновленным. И вдруг я увидел афишу, это был спектакль с Ароновой. Было неудобно добираться, но мы выдержали все, и я так давно не смеялся, причем я не смеялся, а ржал, настолько это было круто и смешно в хорошем смысле. Как это было позитивно и как красиво! Я вдохновился и переродился, ведь так важно, чтобы в такой ситуации все было на позитиве. Понятно, что должен быть какой-то урок, ты что-то должен вынести, но все-таки хочется поменьше негатива. Если выступает Аронова, просто бегите на любой спектакль», - посоветовал стилист.
Он также рекомендовал «королей» Сергея Безрукова и Константина Богомолова, спектакли которого заставляют думать.
«У Безрукова это особый мир, он такой идеальный, ни к чему не придерешься, у него такая атмосфера, что, если ты один раз попал, то будешь тянуться и ждать следующий, может даже другой спектакль. Многие спектакли достаточно посмотреть один раз: галочку поставил и все, а есть спектакли, которые два-три раза уже видел, но сходил бы еще. Это как фильм "Ирония судьбы или с легким паром". Каждый в своем король и у каждого есть хиты, поэтому ходить надо. Для одного один кумир, для второго другой. У Богомолова 50% на ура, а еще 50% говорят: "Ну так, это надо думать". А разве это не круто, заставить людей думать, чтобы у них зашевелился мозг? Это тоже искусство», - подчеркнул Зверев.
Столичные любители высокого искусства в выходные также пойдут на оперу Алексея Рыбникова «Le prince Andre. Князь Андрей Болконский», которую ранее рекомендовал НСН певец и композитор Юрий Лоза.
Зверев рассказал, что также любит оперу, но его расстраивает дороговизна билетов в Большой театр.
«Я вдохновляюсь, когда какие-то виртуозы и живая музыка. Я люблю оперную музыку, люблю "Casta diva". Говорят, кто лучше поет Монсеррат Кабалье или Мария Каллас? Да как можно сравнивать, каждая из них уникальна. Наша Нетребко так поет "Casta diva" – просто с ума сойти, какой гибкий голос, как звучит, но это нельзя сравнивать. Почему мы все тянемся в Большой театр? Потому что там сочетание красоты, эстетики, моды, стиля, вкуса. Это классика, где ты погружаешься совершенно в другой мир, в мир высокой моды, высокой музыки, высокого вкуса, чего-то высокого, будь то опера или балет, но цены… Если мне дорого, а как людям? Это же все для людей, для народа, а народ-то попасть не может, Большой театр – это очень дорого, я себе не смог позволить в течение года», - посетовал он.
Ранее режиссер Александр Сокуров говорил НСН, что из-за дороговизны билетов давно не может себе позволить ходить в знаменитый Мариинский театр.
Мода: «Фэшн-иконы, шапка и фонтан»
Сергей Зверев также подсказал, куда ходить за вдохновением любителям моды.
«Чтобы зарядиться, надо ходить на показы, на недели моды. Я очень зарядился, когда была неделя моды в Москве. Ее все ждали, потому что давно не было Московской недели моды, и я получил большой заряд. Во-первых, я многих дизайнеров не знал, а тут увидел их творчество и услышал о них. При этом публика была очень скромной, а когда Неделя моды в Париже, Нью-Йорке, Милане, когда ты видишь, кто пришел на показ, глаза слепнут от красоты, восторг от того, в чем приходят эти фэшн-иконы. Я приходил на эти показы каждый день, но второй фэшн-иконы там не увидел, а их должно быть много. При этом меня очень тронул показ Вячеслава Зайцева, - все сидели и боялись шелохнуться, а закрывал Валя Юдашкин, это фантастика», - восхитился собеседник НСН.
Он также рассказал, что в каждом городе есть особое фэшн-место, и посоветовал коллегам не бояться выходить на улицу к людям.
«Есть артисты, которые такие небожители, в магазин и кафе не ходят, в метро не ездят, а в переход спуститься – Боже упаси, ну что выделываться? А я люблю ходить в кафе и рестораны, наблюдать за людьми. Я приезжаю в любой город в любой стране и иду смотреть местную Красную площадь, где молодежь. В Лондоне есть такое место, где у фонтана собирается вся молодежь, где вся мода и фэшн, я туда иду просто бегом. В любом городе есть такой фонтан или сквер. Иногда я встречаю на улице безупречно выглядящих людей и тоже вдохновляюсь. Например, он, она, ребенок, и у них одинаковые шапки, шарфики или пальто. Сразу видно, что это семья, команда. Когда одежда перекликается, видно, что это пара. Я вдохновляюсь, когда вижу зимой классную шапку с большим помпоном, классный шарф, руковицы», - подчеркнул Зверев.
Кино: «Новый Элвис и Happy End»
Новый киноуикенд, стартующий в России уже сегодня, не богат на премьеры. На экраны кинотеатров выйдут шесть фильмов, при этом наибольший интерес экспертов прикован к мелодраме «Бывшие. Happy End» с Любовью Аксеновой и Денисом Шведовым.
Режиссером этой картины выступил Антон Мегердичев, который в этом году побил все возможные кассовые рекорды с «Сердцем Пармы», собравшим более $15 млн.
Картина «Чук и Гек. Большое приключение» с Владимиром Вдовиченковым рассчитана на семейную аудиторию, а «Мира» Дмитрия Киселева – на любителей фантастики.
Ну а Сергей Зверев рекомендовал всем посмотреть фильм «Элвис», премьера которого состоялась в этом году в Каннах. При этом он назвал Остина Батлера новой голливудской звездой.
«В этом фильме есть составляющие: фэшн, lovestory, красивые артисты, по-честному сыграно, атмосфера Элвиса, мода того времени, очень же сложно передать костюмы. Как он сыграл и сделал все это – невероятно! Не каждый может сыграть такую роль, ведь сыграть Элвиса – это как Мэрилин Монро или Элизабет Тейлор. Как их играть, что людей смешить? Монро сколько людей сыграли, - все мимо. Он зацепил зрителей во всех странах мира, это была сенсация в мире кино в Европе, настоящая голливудская сенсация. Это признали все, даже критики, которые ненавидят Элвиса. Я вижу, что из мужчин этого времени наконец-то есть настоящая голливудская звезда, потому что Ди Каприо уже давно, Де Ниро уже пенсия и не появлялся кто-то новый, кого можно бы было назвать лицом Голливуда. Немножко подзависло время и вдруг – просто молодцы. Теперь надо, чтобы у нас появился такой новый. У нас всегда был "ответ Голливуду", и я думаю, что будет. За нами не заржавеет, у нас много талантливых людей», - подчеркнул собеседник НСН.
В числе других популярных событий выходных стендап-шоу Нурлана Сабурова в Москве и Гурама Амаряна в Санкт-Петербурге, а также ледовое шоу Ильи Авербуха «Морозко» с участием олимпийской чемпионки Екатерины Бобровой.
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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