«Код Зверева и фэшн-иконы»: Культурный гид страны на выходные

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В число самых популярных театральных постановок уикенда, по версии «Kassir.ru», вошли спектакли «Поминальная молитва» в «Ленкоме» и «Щелкунчик» в Московском Губернском театре, худруком которого является Сергей Безруков.

Театралы Ростова-на-Дону выбрали спектакль «Про Федота-стрельца» по мотивам Леонида Филатова, новосибирские – «Анкедоты Довлатова», а казанские – «Любовь по-французски».

Ну а Сергей Зверев признался НСН, что в восторге от актрисы Марии Ароновой.

«Это был очень насыщенный год, было много интересных спектаклей, фильмов, светских мероприятий. Мне запомнилось, что было много негатива: на какой спектакль не придешь, везде убийство, эту застрелили, этого повесили. Был период, что я был настолько разочарован, ведь хочется пойти в театр выдохнуть, хочется получить, чтобы было в меру сексуально, в меру fashion, чтобы красота была, красивые лица и выйти вдохновленным. И вдруг я увидел афишу, это был спектакль с Ароновой. Было неудобно добираться, но мы выдержали все, и я так давно не смеялся, причем я не смеялся, а ржал, настолько это было круто и смешно в хорошем смысле. Как это было позитивно и как красиво! Я вдохновился и переродился, ведь так важно, чтобы в такой ситуации все было на позитиве. Понятно, что должен быть какой-то урок, ты что-то должен вынести, но все-таки хочется поменьше негатива. Если выступает Аронова, просто бегите на любой спектакль», - посоветовал стилист.

Он также рекомендовал «королей» Сергея Безрукова и Константина Богомолова, спектакли которого заставляют думать.

«У Безрукова это особый мир, он такой идеальный, ни к чему не придерешься, у него такая атмосфера, что, если ты один раз попал, то будешь тянуться и ждать следующий, может даже другой спектакль. Многие спектакли достаточно посмотреть один раз: галочку поставил и все, а есть спектакли, которые два-три раза уже видел, но сходил бы еще. Это как фильм "Ирония судьбы или с легким паром". Каждый в своем король и у каждого есть хиты, поэтому ходить надо. Для одного один кумир, для второго другой. У Богомолова 50% на ура, а еще 50% говорят: "Ну так, это надо думать". А разве это не круто, заставить людей думать, чтобы у них зашевелился мозг? Это тоже искусство», - подчеркнул Зверев.

Столичные любители высокого искусства в выходные также пойдут на оперу Алексея Рыбникова «Le prince Andre. Князь Андрей Болконский», которую ранее рекомендовал НСН певец и композитор Юрий Лоза.

Зверев рассказал, что также любит оперу, но его расстраивает дороговизна билетов в Большой театр.

«Я вдохновляюсь, когда какие-то виртуозы и живая музыка. Я люблю оперную музыку, люблю "Casta diva". Говорят, кто лучше поет Монсеррат Кабалье или Мария Каллас? Да как можно сравнивать, каждая из них уникальна. Наша Нетребко так поет "Casta diva" – просто с ума сойти, какой гибкий голос, как звучит, но это нельзя сравнивать. Почему мы все тянемся в Большой театр? Потому что там сочетание красоты, эстетики, моды, стиля, вкуса. Это классика, где ты погружаешься совершенно в другой мир, в мир высокой моды, высокой музыки, высокого вкуса, чего-то высокого, будь то опера или балет, но цены… Если мне дорого, а как людям? Это же все для людей, для народа, а народ-то попасть не может, Большой театр – это очень дорого, я себе не смог позволить в течение года», - посетовал он.

Ранее режиссер Александр Сокуров говорил НСН, что из-за дороговизны билетов давно не может себе позволить ходить в знаменитый Мариинский театр.